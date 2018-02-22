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"İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanların istifa etmesini önerdi.

22 Şubat 2018 Perşembe 15:50
"İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin"

CHP Milletvekili Muharrem İnce, merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde CHP’li belde belediyesinin yaptığı düğün salonu ve sosyal tesis açılışı için Aksaray’a geldi. Partililer tarafından karşılanan Muharrem İnce, tesislerin açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmasında, iki seçimde partisini birinci parti yapamayan genel başkanlarının istifa etmesi öneren İnce, "Genel başkan, partinin genel başkanı nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil. Ancak teneşirle gidiyor. Gitmiyor başka türlü. Sadece bizim partiye mahsus bir şey değil bu. Bütün partiler için böyle. Birisi genel başkan oldu mu, ömür boyu orada işte. Benim önerim şu; CHP bunun öncülüğünü yapsın. Diğer partilerde de böyle olsun. İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin. Bu kadar" diye konuştu.

Son Güncelleme: 22.02.2018 16:37
Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceChpYalovaGenel Başkan Istifa
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