İddiayı kaybeden Çipras, kravat tabusunu yıktı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras 2015 yılında girdiği bir iddiayı kaybetmesi sonucu, bir tabusunu yıkarak kravat taktı.

Kravat takmama alışkanlığıyla defalarca gündeme gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başbakan seçildiği 2015 yılında Yunanistan kurtarma paketlerinden çıkıp borç vadesi uzatılır ise kravat takacağını vaat etmişti. AB Ekonomi bakanlarının dün almış oldukları karar ile Yunanistan’ın borç ödeme vadelerinin uzatılması ve piyasalara geri dönmesi kararlaştırılması üzerine eden Çipras, iddiayı kaybettiğini kabul ederek kravat takacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamadan sonra ise Çipras, kravat takarak basının karşısına çıktı.

(Manol Kostidis /İHA)