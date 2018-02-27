Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan eski PYD Eşbaşkanı Salih Müslüm’ün Türkiye’ye iadesi için 2 Çek vatandaşıyla takas talep edildiği iddialarını yalanladı. Gül, Müslüm için geçici tutuklama beklediklerini kaydetti.(İHA)
"İadesi için takas talebi" iddialarına yanıt
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan eski PYD Eşbaşkanı Salih Müslüm’ün Türkiye’ye iadesi için 2 Çek vatandaşıyla takas talep edildiği iddialarını yalanladı. Gül, Müslüm için geçici tutuklama beklediklerini kaydetti.
27 Şubat 2018 Salı 11:45