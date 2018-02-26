İade talebi Çekya’ya iletildi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığının Salih Müslüm’ün iade talebini içeren dosyayı dün Çekya’ya ilettiğini belirtti.

NTV’ye konuşan Bekir Bozdağ, "Salih Müslüm’ün son Avrupa seyahati sırasında Çekya’da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpolü Çekya’dan talep etti. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığının iletmesi gerekiyordu. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslüm yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye’ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir" dedi.

(İHA)