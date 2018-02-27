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Hükümetten ilk tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çek mahkemesinin terörist başı Salih Müslüm’ü serbest bırakmasını, “Bu karar, teröre çok net bir destek kararıdır” diye değerlendirdi.

27 Şubat 2018 Salı 15:28

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çek mahkemesinin terörist başı Salih Müslüm’ü serbest bırakmasını, “Bu karar, teröre çok net bir destek kararıdır” diye değerlendirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekir Bozdağ, Çek mahkemesinin terörist başı Salih Müslüm’ü serbest bırakması hakkında, “Bu karar, teröre çok net bir destek kararıdır” dedi. Bekir Bozdağ, kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, “Terörle mücadele konusunda ortaya konulan ortak iradeye de aykırı bir karardır” dedi. Bozdağ, kararın Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini de belirtti.

Müslüm’ün serbest bırakılmasının kendilerini şaşırtmadığını anlatan Bozdağ, “AB üyesi ülkelerin bu tip konularda Türkiye’ye bakışları ortadadır. Bizim için şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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