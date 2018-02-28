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Hükümetten ABD’ye bir tepki daha

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "ABD Dışişleri Sözcüsü masum insanların korunması için alınmış bu kararı, orada terörist unsurların korunması için kullanılacak şekilde temelden yoksun bir açıklamaya dönüştürüyorsa, burada oturup bunu düşünmesi gereken sözcüdür" dedi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:54
Hükümetten ABD’ye bir tepki daha

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "ABD Dışişleri Sözcüsü masum insanların korunması için alınmış bu kararı, orada terörist unsurların korunması için kullanılacak şekilde temelden yoksun bir açıklamaya dönüştürüyorsa, burada oturup bunu düşünmesi gereken sözcüdür" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, "Türkiye BM kararını tekrar okumalı. Ateşkes tüm Suriye için geçerlidir" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Ünal, "BM şartının 51. maddesi temelinde Türkiye meşru müdafaa hakkını, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye Suriye’de savaşın tarafı değildir. Türkiye kendi iç güvenliği ve sınır güvenliği açısından terörist unsurlardan Afrin’i temizlemek için orada. BMGK’ın aldığı bu kararın masum insanları korunma amaçlı olduğu biliniyor ama ABD Dışişleri Sözcüsü masum insanların korunması için alınmış bu kararı orada terörist unsurların korunması için kullanılacak şekilde temelden yoksun bir açıklamaya dönüştürüyorsa, burada oturup bunu düşünmesi gereken sözcüdür. Bizim Afrin’de yürüttüğümüz temizlik harekatını bağlayacak bir karar niteliğinde değildir. Suriye’de hem insani yardım götürülmesinin önünü açıp hem de oradaki masum insanların korunması için alınan bir kararı kimse terörü ve terörist unsurları korumak için kullanmaya kalkışmasın" şeklinde konuştu.

BBP’NİN İTTİFAK İÇİNDE YER ALIP ALMAYACAĞI KONUSU

MHP’nin, "BBP’nin ittifak içinde yer almasını doğru bulmuyoruz" eleştirisine ilişkin soruları yanıtlayan Ünal, ittifakın hukuki altyapısına ilişkin bir düzenleme yapıldığını kaydederek, "Dün itibariyle Anayasa komisyonunda görüşülmeye başlanan bu düzenleme yasalaştıktan sonra ittifakın önü açılacak ve siyasi partiler ittifaka ilişkin görüşmelerini yapmaya başlayacaklar. İttifak protokolleriyle de bunları düzenleyecekler. Bunları konuşmak için henüz erken. Bu ittifaklar seçime ilişkin siyasi partilerin üst kurumlarının yapacağı karşılıklı müzakereler, değerlendirmeler çerçevesinde gerçekleşecek" dedi.

CHP’NİN, İYİ PARTİ VE SP İLE İTTİFAK YAPACAĞI İDDİALARI

CHP’nin İYİ Parti ve SP ile ittifak yapacağı iddiaları hakkında da açıklamalarda bulunan Ünal, ittifakların ilkeler çerçevesinde olduğunu anımsatarak, CHP’nin önümüzdeki süreçte belli bir hukuki ittifak zemini aradığını ifade etti. Bu durumu olumlu karşıladıklarını aktaran Ünal, "Yaptığımız düzenleme sadece AK Parti- MHP için yapılmış bir düzenleme değil. Bütün siyasi partilerin ittifak yapabilmesinin önünü açan bir düzenleme. CHP ve diğer siyasi partiler de eğer bir ittifak düşünüyorlarsa bu da Türk siyaseti açısından olumlu bir gelişmedir" diye konuştu.

Ünal, erken seçim beklenip beklenmediği sorusuna ise, "Herhangi bir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Seçimler kendi tarihlerinde ve zamanında yapılacak" cevabını verdi.

(İHA)
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