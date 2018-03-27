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"Hiçbir zaman Afrin’e karşı gelmedik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hiçbir zaman Afrin’e karşı gelmedik" dedi.

27 Mart 2018 Salı 14:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hiçbir zaman Afrin’e karşı gelmedik" dedi.

Partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatında Afrin kent merkezine girilmesine karşı çıkmadığını savundu. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman Afrin’e karşı gelmedik, tam tersine eğer terör örgütleri konuşlanmışsa sınırlarımıza uluslararası hukukun verdiği bir hak var ve o hakkı kullanacağız. Afrin dolayısıyla da bunun bir siyasi partiye mal edilmesini asla doğru bulmadık. Çünkü ordu hepimizin ordusu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Dünya Tiyatro Günü olduğunu da hatırlattı, sanatın ve sanatçının önemine vurgu yaparak, "Sanatçı hiç kimsenin kulu ve kölesi değildir. Sanatçı özgürdür, sanatını özgürce ifa eder. Herkes eleştirir yeri geldiğinde. O nedenle bütün sanatçılarımızı CHP Grubu olarak yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)
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