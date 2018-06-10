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“Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ahdim var bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuk niteliksiz okula mahkum olmayacak, kadın erkek eşitliği sağlanacak” dedi

10 Haziran 2018 Pazar 19:56
“Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ahdim var bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuk niteliksiz okula mahkum olmayacak, kadın erkek eşitliği sağlanacak” dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılış yapmak için geldiği Adana’da Seyhan Belediyesinin Halk Kart dağıtım törenine katıldı. Törende bin kişiye Halk Kart dağıtımı yapıldı. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, daha önce 2 bin 220 Halk Kart dağıtımı yaptıklarını ve bugün de bin aileye Halk Kart dağıtacaklarını, bunun aileler için bayram hediyesi olacağını söyledi. Karalar’ın konuşması esnasında elektrik kesintisinden dolayı, konuşması yarım kaldı.

Halk Kart dağıtım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, niteliksiz okula mahkum olmayacak, kadın erkek eşitliği mutlaka sağlanacak” diyerek “Belediye başkanlarıma, seçildikleri gün parti ayırımı yapmadan bütün belde halkını kucaklamalarını, eşit hizmet götürmelerini, harcadıkları her kuruşun hesabını halka vermelerini söyledim. Bizim özelliğimiz budur. Biz her kuruşun hesabını veririz, kul hakkı yemeyiz, yedirmeyiz” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, seçilmeleri halinde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren asgari ücretin vergisiz, net 2 bin 200 lira olacağını söyledi. 25 Haziran’da Cumhurbaşkanının Muharrem İnce, Millet İttifakı’nın parlamentoda olacağını belirterek, “Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin. Sandıklara sahip çıkacağız, bir destan yazacağız” diye konuştu.

Eğitime önem verdiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Çocuklarımız iyi bir eğitim alacak. Bugün on binlerce sabah kahvaltısı yapmadan okula gidiyor. Çocuklarına harçlık vermek için, babanın cebinde para yok. Hiçbir çocuk ben beslenemiyorum, aç kaldım demeyecek ve tam gün eğitim yapacağız. Çocuklarımız tüm gün öğretmenleriyle beraber okulda okuyacaklar. Biz çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız, bunun sözünü veriyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Halk Kart alacak vatandaşlar sahneye çıkarak, Kılıçdaroğlu’ndan kartlarını aldı.

(Rüşan Anıl Atar - Uğur Dikilitaş/İHA)
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