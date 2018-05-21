HDP’nin aday listesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
Aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna sunan HDP’nin milletvekili aday listesi şöyle:
Adana:
1- Tulay Hatımoğulları
2- Kemal Peköz
Adıyaman:
1- Hasan Basri Yorulmaz
Afyonkarahisar:
1-Nevin Aytekin
Ağrı:
1-Bedran Öztürk
2-Dirayet Dilan Taşdemir
3-Dalha Kaya
4-Keziban Dumlu
Amasya:
1-Hamza Yılmaz
Ankara 1. Bölge:
1-Filiz Kerestecioğlu Demir
2-Eşref Kiraz
Ankara 2. Bölge:
1-Nuray Türkmen Canlı
Ankara 3. Bölge:
1-Veli Saçılık
Antalya:
1-Kemal Bülbül
2-Deniz Yıldırım
Artvin:
1-Recep Demirci
Aydın:
1-Ferhat Tunç Yolsun:
Balıkesir:
1-Nesibe Yöyler
Bilecik:
1-Fehmi Korkmaz
Bingöl:
1-Erdal Aydemir
2-Nihat Aksoy
3-Gülistan Azak
Bitlis:
1-Mahmut Celadet Gaydalı
2-Zahit Mutlu
3-Sevda Tabak Yamaç
Bolu:
1-Kenan Balta
Burdur:
1-Bekir Çiçek
Bursa 1. Bölge:
1-Yüksel Akgün
Bursa 2. Bölge:
1- Mehmet Emin Adıyaman
Çanakkale:
1-Bülent Köreği
Çankırı:
1-Nazlı Çoban
Çorum:
1-Bektaş İlhan Eke
Denizli:
1-Şerife Yıldırım
Diyarbakır:
1-Adnan Selçuk Mızraklı
2-Salihe Aydeniz
3-İmam Taşçıer
4-Remziye Tosun
5-Hişyar Özsoy
6-Semra Güzel
7-Garo Paylan
8-Dersim Dağ
9-Musa Farisoğulları
10-Abdurrahim Durmuş
11-Mehmet Temizyüz
12-Ferda Fahrioğlu Akın
Edirne:
1-Murat Amil
Elazığ:
1-Cevdet Konak
2-Selma Metin
Erzincan:
1-Pınar Aytekin Özgüç
Erzurum:
1-Mehmet Kasım Fırat
2-Zeliha Dündar
Eskişehir:
1-Hüseyin Demir
2-Nurten Özer Uluçelebi
Gaziantep:
1-Mahmut Toğrul
2-Bedriye Yorgun
3-Mehmet Karayılan
Giresun:
1-Halil Karavelioğlu
Gümüşhane:
1-Seyit Kartal
Hakkari:
1-Leyla Güven
2-Sait Dere
3-Özgür Zeydanoğlu
Hatay:
1-Barış Atay Mengüllüoğlu
Isparta:
1-Mevlüt Sabuncu
2-Celal Çiçek
Mersin:
1-Fatma Kurtulan
2-Rıdvan Turan
3-Atillah Güney
İstanbul 1. Bölge:
1-Pervin Buldan
2-Musa Piroğlu
3-Erkan Baş
4-Erol Katırcıoğlu
5-Sema Uçar
İstanbul 2. Bölge:
1-Ahmet Şık
2-Oya Ersoy
3-Hüda Kaya
4-Mustafa Avcı
5-Tülay Korkutan
İstanbul 3. Bölge:
1-Turgut Öker
2-Dilşat Canbaz Kaya
3-Hakkı Saruhan Oluç
4-Ali Kenanoğlu
İzmir 1.Bölge:
1-Serpil Kemalbay Pekgözegü
2-Nurettin Turğay
3-Yalçın Yanık
4-Rahime Turan
5-Hüseyin Çağlar
İzmir 2. Bölge:
1-Murat Çepni
2-İdil Uğurlu
3-Ayşe Yılmaz
3-Mehmet Aker
4-Cemile Aydın
Kars:
1-Ayhan Bilgen
2-Arzu Muco
3-Bişar Abdi Alinak
Kastamonu:
1-Hüseyin Gökoğlu
Kayseri:
1-Kadri Erener
2-Eylem Cengiz
Kırklareli:
1-Diren Cevahir Şen
Kırşehir:
1-Gökhan Akın
2-Heliz Abı
Kocaeli:
1-Ömer Faruk Gergerlioğlu
2-Fatma Yıldırım
3-Kureyş Bilgiç
4-Yasemin Üçer
Konya:
1-Bülent Kılıç
2-Berna Çelik
3-Eylül Yaylacı
4-Gıyasettin Almaz
5-Jiyan Huri Yalçın
6-Ramazan Ot
7-Bahar Ekinci
Kütahya:
1-Abdurrahman Adıyaman
Malatya:
1-Mehmet Tuncel
2-Jiyan Taş
3-Kemal Gedik
4-Fatma Alataş
5-Hüseyin Kılınç
6-Sinan Öztürk
Manisa:
1-Lezgin Botan
2-Birgül Sağsöz
3-Adnan Mankan
4-Hasret Aslan
5-Cevdet Yıldız
6-Bayram Sönmez
7-Abiddin Padak
8-Nihat Yıldırım
9-İhsan Çaça
10-Veysi Durgut
Kahramanmaraş:
1-Hüseyin Bakır
2-Meryem Yıldız
3-Rauf Tepe
4-Sevgi Borak
5-Şahin Şanci
6-Tülay Kılınç Deniz
7-İnanç Yıldız
8-Recep Kaya
Mardin:
1-Mithat Sancar
2-Pero Dundar
3-Tuma Çelik
4-Ebrü Günay
5-Gülbin Şahin Dağhan
6-Dilaver İnal
Muğla:
1-Sultan Özcan
2-Hüsran Belgin Koç
3-Yılmaz Yüksel
4-Ebru Demir
5-Kemal Koç
6-Sebahat Fırat
7-Abdullah İpekli
Muş:
1-Gülüstan Kılıç Koçyiğit
2-Mensur Işık
3-Şevin Coşkun
4-Adnan Topçu
Nevşehir:
1-İrfan Turan
2-Bedrettin Eser
3-Kevser Yalçın
Niğde:
1-Mehmet Salih İtah
2-İbrahim Avşar
3-Ümran Baturay
Ordu:
1-Mesut Bilgi
2-Bayram Kuşman
3-Ruken Kayaalp
4-Şevder Yandı
5-Çetin Kaplan
6-Tahsin Timur
Rize:
1-Necmettin Durmuş
2-Köna Hazar Özsoy
3-Sevgi Evren Köroğlu
Sakarya
1-Çiçek Arıç
2-Hividar Tangüner
3-Hüseyin Kaya
4-Gaye Çalışkan
5-Kemal Aktaş
6-Derya Bingöl
7-Haydar Erol
Samsun:
1-Mediha Oya Yağcı
2-Celal Kocabıyık
3-Efraim Vayiç
4-Ali Dursun Kurt
5-Fikri Yolaydın
6-Kubilay Öztürk
7-Cemil Aksu
8-Sevda Özbek Yakut
9-Yusuf Kır
Siirt:
1-Meral Danış Beştaş
2-Sıdık Taş
Sinop:
1-Ayşe Gül Kafkas
2-Sefa Öztürk
Sivas:
1-Salim Kaplan
2-Feray Mertoğlu
3-Hüseyin Eriş
4-Gurbet Demirhan
5-Erhan Gövercin
6-Halime Tunç
7-Tekin Çatalkaya
Tokat:
1-Erdal Bektaş
2-Rana Rende
3-Namet Ertoğan
4-Muhammet Veysel Yıldız
5-Servet Yüksel
Trabzon:
1-Hüseyin Taka
2-Ahmet Hazar Dilaver
3-Kader Uzun Madenkuyu
4-Nurettin Karadeniz
5-Güven Atabay
6-Dursun Ali Kurt
Tunceli:
1-Alican Önlü
2-Meral Hanbayat Yeşil
Şanlıurfa:
1-Nimetullah Erdoğmuş
2-Ayşe Sürücü
3-Nusrettin Maçin
4-Ömer Öcalan
5-Aliye Kızıldamar
6-İsmail Kaplan
7-Roza Yazmacı
8-Yusuf Yetim
9-Songül Arpa
10-Orhan Özkan
11-Elif Rojda Talar
12-Celaledin Erkmen
13-Meral Balter
14-Bişar Tüysüz
Uşak:
1-Süleyman Sözkesen
2-Şükran Sarı
3-Memet Latif Yıldırım
Van:
1-Sezai Temelli
2-Bedia Özgökçe Ertan
3-Murat Sarısaç
4-Muazzez Orhan
5-Tayip Temel
6-Cengiz Çiçek
7-Mukaddes Karakoç
8-Asuman Yelmazer
Yozgat:
1-Yusuf Aran
2-Mehmet Şirin Erez
3-Deniz Öztürk
4-Cem Eren Aslan
Zonguldak:
1-Mehmet Zeki Salmanoğlu
2-Bedirhan Güneş
3-Asya Gezer
4-Fevzi Kaya
Aksaray:
1-Seyit Mehmet Keskin
2-Cihan Yılmaz
3-Şükran Acar
4-Ahmet Demir
Bayburt:
1-Şemsettin Takva
Karaman:
1-Cemil Yalçın
2-Ayşe Durunesil
3-Remzi Gökdağ
Kırıkkale:
1-Doğan Anğay
2-Rıfat Roni
3-Tekyeddin Aktaş
Batman:
1-İdris Baluken
2-Feleknas Uca
3-Necdet İpekyüz
4-Ayşe Acar Başaran
5-Şükrü Baytar
Şırnak:
1-Abdullah Güngen
2-Leyla Birlik
3-Hüseyin Kaçmaz
4-Nuran İmir
Bartın:
1-Yılmaz Topaloğlu
2-Şayeste Salmanoğlu
Ardahan:
1-Taşkın Aktaş
2-Yaşar Kaya
Iğdır:
1-Kıznaz Türkeli
2-Habip Eksik
Yalova:
1-Ali Fuat Hatip
2-Hediye Polat
3-Abdurrazak Ekinci
Karabük:
1-Ensar Topal
2-Mustafa Özsoy
3-Derya Göçtürk
Kilis:
1-Kasım Kısa
2-Ezel Aydın
Osmaniye:
1-Ahmet Eken
2-Müslüm Çağan
3-Derya Turhan
4-Celal Eker
Düzce:
1-Yahya Macit
2-Sema Güneş
3-Mehmet Şerif Orgun(Seyid Fatih Poyraz /İHA)