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HDP’nin aday listesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 19:12
HDP’nin aday listesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna sunan HDP’nin milletvekili aday listesi şöyle:

Adana:

1- Tulay Hatımoğulları

2- Kemal Peköz

Adıyaman:

1- Hasan Basri Yorulmaz

Afyonkarahisar:

1-Nevin Aytekin

Ağrı:

1-Bedran Öztürk

2-Dirayet Dilan Taşdemir

3-Dalha Kaya

4-Keziban Dumlu

Amasya:

1-Hamza Yılmaz

Ankara 1. Bölge:

1-Filiz Kerestecioğlu Demir

2-Eşref Kiraz

Ankara 2. Bölge:

1-Nuray Türkmen Canlı

Ankara 3. Bölge:

1-Veli Saçılık

Antalya:

1-Kemal Bülbül

2-Deniz Yıldırım

Artvin:

1-Recep Demirci

Aydın:

1-Ferhat Tunç Yolsun:

Balıkesir:

1-Nesibe Yöyler

Bilecik:

1-Fehmi Korkmaz

Bingöl:

1-Erdal Aydemir

2-Nihat Aksoy

3-Gülistan Azak

Bitlis:

1-Mahmut Celadet Gaydalı

2-Zahit Mutlu

3-Sevda Tabak Yamaç

Bolu:

1-Kenan Balta

Burdur:

1-Bekir Çiçek

Bursa 1. Bölge:

1-Yüksel Akgün

Bursa 2. Bölge:

1- Mehmet Emin Adıyaman

Çanakkale:

1-Bülent Köreği

Çankırı:

1-Nazlı Çoban

Çorum:

1-Bektaş İlhan Eke

Denizli:

1-Şerife Yıldırım

Diyarbakır:

1-Adnan Selçuk Mızraklı

2-Salihe Aydeniz

3-İmam Taşçıer

4-Remziye Tosun

5-Hişyar Özsoy

6-Semra Güzel

7-Garo Paylan

8-Dersim Dağ

9-Musa Farisoğulları

10-Abdurrahim Durmuş

11-Mehmet Temizyüz

12-Ferda Fahrioğlu Akın

Edirne:

1-Murat Amil

Elazığ:

1-Cevdet Konak

2-Selma Metin

Erzincan:

1-Pınar Aytekin Özgüç

Erzurum:

1-Mehmet Kasım Fırat

2-Zeliha Dündar

Eskişehir:

1-Hüseyin Demir

2-Nurten Özer Uluçelebi

Gaziantep:

1-Mahmut Toğrul

2-Bedriye Yorgun

3-Mehmet Karayılan

Giresun:

1-Halil Karavelioğlu

Gümüşhane:

1-Seyit Kartal

Hakkari:

1-Leyla Güven

2-Sait Dere

3-Özgür Zeydanoğlu

Hatay:

1-Barış Atay Mengüllüoğlu

Isparta:

1-Mevlüt Sabuncu

2-Celal Çiçek

Mersin:

1-Fatma Kurtulan

2-Rıdvan Turan

3-Atillah Güney

İstanbul 1. Bölge:

1-Pervin Buldan

2-Musa Piroğlu

3-Erkan Baş

4-Erol Katırcıoğlu

5-Sema Uçar

İstanbul 2. Bölge:

1-Ahmet Şık

2-Oya Ersoy

3-Hüda Kaya

4-Mustafa Avcı

5-Tülay Korkutan

İstanbul 3. Bölge:

1-Turgut Öker

2-Dilşat Canbaz Kaya

3-Hakkı Saruhan Oluç

4-Ali Kenanoğlu

İzmir 1.Bölge:

1-Serpil Kemalbay Pekgözegü

2-Nurettin Turğay

3-Yalçın Yanık

4-Rahime Turan

5-Hüseyin Çağlar

İzmir 2. Bölge:

1-Murat Çepni

2-İdil Uğurlu

3-Ayşe Yılmaz

3-Mehmet Aker

4-Cemile Aydın

Kars:

1-Ayhan Bilgen

2-Arzu Muco

3-Bişar Abdi Alinak

Kastamonu:

1-Hüseyin Gökoğlu

Kayseri:

1-Kadri Erener

2-Eylem Cengiz

Kırklareli:

1-Diren Cevahir Şen

Kırşehir:

1-Gökhan Akın

2-Heliz Abı

Kocaeli:

1-Ömer Faruk Gergerlioğlu

2-Fatma Yıldırım

3-Kureyş Bilgiç

4-Yasemin Üçer

Konya:

1-Bülent Kılıç

2-Berna Çelik

3-Eylül Yaylacı

4-Gıyasettin Almaz

5-Jiyan Huri Yalçın

6-Ramazan Ot

7-Bahar Ekinci

Kütahya:

1-Abdurrahman Adıyaman

Malatya:

1-Mehmet Tuncel

2-Jiyan Taş

3-Kemal Gedik

4-Fatma Alataş

5-Hüseyin Kılınç

6-Sinan Öztürk

Manisa:

1-Lezgin Botan

2-Birgül Sağsöz

3-Adnan Mankan

4-Hasret Aslan

5-Cevdet Yıldız

6-Bayram Sönmez

7-Abiddin Padak

8-Nihat Yıldırım

9-İhsan Çaça

10-Veysi Durgut

Kahramanmaraş:

1-Hüseyin Bakır

2-Meryem Yıldız

3-Rauf Tepe

4-Sevgi Borak

5-Şahin Şanci

6-Tülay Kılınç Deniz

7-İnanç Yıldız

8-Recep Kaya

Mardin:

1-Mithat Sancar

2-Pero Dundar

3-Tuma Çelik

4-Ebrü Günay

5-Gülbin Şahin Dağhan

6-Dilaver İnal

Muğla:

1-Sultan Özcan

2-Hüsran Belgin Koç

3-Yılmaz Yüksel

4-Ebru Demir

5-Kemal Koç

6-Sebahat Fırat

7-Abdullah İpekli

Muş:

1-Gülüstan Kılıç Koçyiğit

2-Mensur Işık

3-Şevin Coşkun

4-Adnan Topçu

Nevşehir:

1-İrfan Turan

2-Bedrettin Eser

3-Kevser Yalçın

Niğde:

1-Mehmet Salih İtah

2-İbrahim Avşar

3-Ümran Baturay

Ordu:

1-Mesut Bilgi

2-Bayram Kuşman

3-Ruken Kayaalp

4-Şevder Yandı

5-Çetin Kaplan

6-Tahsin Timur

Rize:

1-Necmettin Durmuş

2-Köna Hazar Özsoy

3-Sevgi Evren Köroğlu

Sakarya

1-Çiçek Arıç

2-Hividar Tangüner

3-Hüseyin Kaya

4-Gaye Çalışkan

5-Kemal Aktaş

6-Derya Bingöl

7-Haydar Erol

Samsun:

1-Mediha Oya Yağcı

2-Celal Kocabıyık

3-Efraim Vayiç

4-Ali Dursun Kurt

5-Fikri Yolaydın

6-Kubilay Öztürk

7-Cemil Aksu

8-Sevda Özbek Yakut

9-Yusuf Kır

Siirt:

1-Meral Danış Beştaş

2-Sıdık Taş

Sinop:

1-Ayşe Gül Kafkas

2-Sefa Öztürk

Sivas:

1-Salim Kaplan

2-Feray Mertoğlu

3-Hüseyin Eriş

4-Gurbet Demirhan

5-Erhan Gövercin

6-Halime Tunç

7-Tekin Çatalkaya

Tokat:

1-Erdal Bektaş

2-Rana Rende

3-Namet Ertoğan

4-Muhammet Veysel Yıldız

5-Servet Yüksel

Trabzon:

1-Hüseyin Taka

2-Ahmet Hazar Dilaver

3-Kader Uzun Madenkuyu

4-Nurettin Karadeniz

5-Güven Atabay

6-Dursun Ali Kurt

Tunceli:

1-Alican Önlü

2-Meral Hanbayat Yeşil

Şanlıurfa:

1-Nimetullah Erdoğmuş

2-Ayşe Sürücü

3-Nusrettin Maçin

4-Ömer Öcalan

5-Aliye Kızıldamar

6-İsmail Kaplan

7-Roza Yazmacı

8-Yusuf Yetim

9-Songül Arpa

10-Orhan Özkan

11-Elif Rojda Talar

12-Celaledin Erkmen

13-Meral Balter

14-Bişar Tüysüz

Uşak:

1-Süleyman Sözkesen

2-Şükran Sarı

3-Memet Latif Yıldırım

Van:

1-Sezai Temelli

2-Bedia Özgökçe Ertan

3-Murat Sarısaç

4-Muazzez Orhan

5-Tayip Temel

6-Cengiz Çiçek

7-Mukaddes Karakoç

8-Asuman Yelmazer

Yozgat:

1-Yusuf Aran

2-Mehmet Şirin Erez

3-Deniz Öztürk

4-Cem Eren Aslan

Zonguldak:

1-Mehmet Zeki Salmanoğlu

2-Bedirhan Güneş

3-Asya Gezer

4-Fevzi Kaya

Aksaray:

1-Seyit Mehmet Keskin

2-Cihan Yılmaz

3-Şükran Acar

4-Ahmet Demir

Bayburt:

1-Şemsettin Takva

Karaman:

1-Cemil Yalçın

2-Ayşe Durunesil

3-Remzi Gökdağ

Kırıkkale:

1-Doğan Anğay

2-Rıfat Roni

3-Tekyeddin Aktaş

Batman:

1-İdris Baluken

2-Feleknas Uca

3-Necdet İpekyüz

4-Ayşe Acar Başaran

5-Şükrü Baytar

Şırnak:

1-Abdullah Güngen

2-Leyla Birlik

3-Hüseyin Kaçmaz

4-Nuran İmir

Bartın:

1-Yılmaz Topaloğlu

2-Şayeste Salmanoğlu

Ardahan:

1-Taşkın Aktaş

2-Yaşar Kaya

Iğdır:

1-Kıznaz Türkeli

2-Habip Eksik

Yalova:

1-Ali Fuat Hatip

2-Hediye Polat

3-Abdurrazak Ekinci

Karabük:

1-Ensar Topal

2-Mustafa Özsoy

3-Derya Göçtürk

Kilis:

1-Kasım Kısa

2-Ezel Aydın

Osmaniye:

1-Ahmet Eken

2-Müslüm Çağan

3-Derya Turhan

4-Celal Eker

Düzce:

1-Yahya Macit

2-Sema Güneş

3-Mehmet Şerif Orgun

(Seyid Fatih Poyraz /İHA)
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