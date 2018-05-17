"Hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyorlar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ”FETÖ ve PKK hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyor” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ ve PKK’nın hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planladığını belirterek, “Biz de işte tam da bu noktada, ’Terör suçundan tutuklu bulunanlar için gayret göstereceğiniz yerde, 235 bin gariban var cezaevinde, bunlarla uğraşın’ dedik. Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı, ’Bizim gündemimizde yok’ dedi. Birileri hemen harekete geçti. Cumhur İttifakı çatlar mı, farklı anlayışlara girdi gibi yorumlarken bazıları da büyük hataya düştü. Halbuki eğer hükümetin gündeminde bu olmuş olsaydı biz bunu gündeme getirmezdik. ‘Sağlıklı bir düşünceniz var ve bazı konularda olduğu gibi yine size destek veriyoruz’ derdik. Ama böyle bir gündeminiz yok ise, bizim üzerimize düşen bir görev var. Biz, önce ülkem ve milletim, sonra partim anlayışıyla hareket ediyoruz. Aklımızda da hep Türkiye var” dedi.

Bahçeli, cezaevlerinde yaklaşık 235 bin hükümlü ve tutuklu olduğunu vurgulayarak şunları dedi:

"Bunların belli bir oranı PKK ve FETÖ’den. Ama diğer kalanları adi suçlu ve kader kurbanı dediğimiz suçlardan içeride. Bunların içinde af kapsamına giremeyecek suçu olan canileri, istismarcıları ayıkladıktan sonra kalanları gözümüzün önüne getirin. Bunların büyük bir kısmı çocuk, genç suçlu. Ve cezaevindeki hayat, insan onuruyla pek bağdaşmayan bir hayattır. Bana gelen bilgiye göre aynı yatakta üç vardiya uyuyorlar. Yani aynı yatakta üç kişi 8’er saat sırayla uyuyorlar. Böyle bir ortam terörizm için çok önemli bir zemindir. Kullanılacak, istismar edilecek bir zemindir. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur. Yoksa biz durup dururken şunu şöyle şöyle yapın demiyoruz. 235 bin kişinin içinde belli oranda bu insanlar var ve bunlar yavaş yavaş PKK ve FETÖ’nün tesiri altında kalarak birtakım organizasyonların kurbanı haline getirilirlerse kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ’nün kurbanı, PKK’nın kurbanı haline gelir ise, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile Türkiye’deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlar ise ne olur? Korkunç bir tablo. Diğer ülkelerde de benzerleri yaşandı, Türkiye’de de geçmişte benzerleri yaşandı. Ranzalar, yatakhaneler yakıldı, gardiyanlar rehin alındı, ufak tefek suçu olanlar öldürüldü, topluma başka türlü mesajlar verilmek için onlar işkence görür, eziyet eder. Cezaevi hayatı ve onun psikolojisi çok farklıdır. Bunu iyi düşünmek lazım. Bizim dikkat çekmek istediğimiz konu bu. Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun.”

“FETÖ ve PKK ile mücadelede de kesinlik kazanalım” diyen Bahçeli şunları kaydetti:

“Bu teröristler 2 kişilik 3 kişilik yerlerde tutuluyor, kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor bu teröristler ve onlar orada fitne yayıyor. Cezaevleri, Afrin’de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır. Bunlara dikkat etmek lazım. Biz tartışalım diyoruz, koalisyon hükümeti döneminde yaşadığımız olaylar var İstanbul’da, Ankara’da, Uşak’ta cezaevlerinde yaşananlar var. 5 önemli STK mitingler düzenler, görüşmeler yaparken, kimisi rahmetli Ecevit’in kapısının önünde daktilo fırlatırken arkasından da bunlar oldu.”

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)