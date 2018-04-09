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Halkbankası 9. şampiyonluğunu kazandı

2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi Play-off Final Etabında Arkas Spor’u 3-1 mağlup eden Halkbankası şanpiyon oldu.

09 Nisan 2018 Pazartesi 23:45
Halkbankası 9. şampiyonluğunu kazandı

2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi Play-off Final Etabında Arkas Spor’u 3-1 mağlup eden Halkbankası şanpiyon oldu.

2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi Play-off Final Etabı, TVF Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda dolu tribünler önünde oynanan Halkbank-Arkas Spor karşılaşmasıyla sona erdi.

Müsabakayı konuk Arkas Spor’u, 25-21, 25-21, 20-25 ve 25-19‘luk setlerle 3-1 mağlup eden ev sahibi Halkbank seriyi toplamda 3-1’e getirerek üst üste üçüncü, toplamda ise dokuzuncu şampiyonluğunu kazandı. Arkas Spor ise 2017-2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi’ni 2. sırada tamamladı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, Burhan İlhan

Halkbank: Hierrezuelo, Burutay, Faik Samet, Hernandez, Petric, Emre Batur, Hasan (L), Alperay (L) (Lucas Loh, Mustafa, Abdullah)

Arkas Spor: Jovovic, Bravo, Mert Matic, Adis, Fromm, Mustafa Koç, Burak Mert (L) (Gökhan, Yiğit, Çağatay, Hasan, Sanchez Bozhuleva, Muhammet)

Setler: 25-21, 25-21, 20-25, 25-19

Süre: 2 saat 1 dakika (31, 29, 31, 31)

(Cem Geçim /İHA)
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