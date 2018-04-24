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"Güzel ve olumlu bir görüşme oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Arınç, güzel ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek “Her konuyu görüştük, açıklama yapma yetkisine sahip değilim. Ne AK Parti’ye ne de onun Genel Başkanına zarar verecek hiçbir davranışta bulunmam" dedi. Arınç, yeniden seçimlere katılıp katılmayacağı yönündeki soruya, “Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak değilim. Aktif siyasi hayatın içinde bulunmak istemiyorum.” ifadesini kullandı.

24 Nisan 2018 Salı 19:44
"Güzel ve olumlu bir görüşme oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Arınç, güzel ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek “Her konuyu görüştük, açıklama yapma yetkisine sahip değilim. Ne AK Parti’ye ne de onun Genel Başkanına zarar verecek hiçbir davranışta bulunmam" dedi. Arınç, yeniden seçimlere katılıp katılmayacağı yönündeki soruya, “Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak değilim. Aktif siyasi hayatın içinde bulunmak istemiyorum.” ifadesini kullandı.

(İHA)
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