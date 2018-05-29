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"Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. 300’ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım” dedi.

29 Mayıs 2018 Salı 00:01
"Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. 300’ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı sisteminde kabinede yer alacak isimlere ilişkin soru üzerine, “Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. Buradaki sayı bu bakımdan çok önemli. AK Parti’yi de, Cumhur İttifakı’nı da güçlü kılmanız lazım. Artık cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok artık sadece, kararname çıkarabilir. Kararname ile her şeyi çözemiyorsunuz. Güçlü parlamento aritmetiği içinde yasal düzenlemeyi çok daha seri yapalım. 300’ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım. Biz dersimizi iyi çalıştık. Kaç kişiden oluşan bir kabine olacak, bunun üzerinde çalışıyoruz. Kabinenin dışında, bakanların dışında neler olacak; yardımcı bakanlar olacak. Yeni sistemde ofis sistemini de oluşturacağız’’ dedi.

Bakanlık ve başkan yardımcılığı sayısına ilişkin sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların detaylarını son düze çıktığımız anda, bunların hepsini açıklamaya başlayacağız. Başkan yardımcısı sayısı 2 olabilir, daha fazla olabilir. Hedef bir veya iki, bakanlık sayısı kesinlikle bir defa 20’nin altında olacağı malum. Bunlar hem devletin işlerini ciddi manada ağırlaştırıyor. Bunların yanında bakan yardımcıları ve ofisler olacak. Cumhurbaşkanı istediği anda bunlara delege edeceği iş ile onları çok daha aktif hale getirecek’’ ifadelerini kullandı.

(İHA)
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