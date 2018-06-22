Gökçek’ten İnce’nin Ankara mitingine ilişkin tweet

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Muharrem İnce’nin Ankara mitingiyle ilgili, “2 milyon kişiden vazgeçtim, 100 bin kişi diyen varsa noterden istediğiniz iddiaya girelim” dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bugün Ankara Tandoğan Meydanı’nda geçekleştirdiği mitinge ilişkin Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu. Gökçek, “Dört fotoğrafın dördü de Sözcü gazetesince çekilmiş. Birisi fotoğraf açısıyla kalabalık gözüküyor. Diğerleri foyayı ortaya koyuyor. Ankara İzmir’i aratmamış. 2 milyon kişiden vazgeçtim, 100 bin kişi diyen varsa noterden istediğiniz iddiaya girelim. Var mı babayiğit?” ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan /İHA)