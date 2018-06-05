Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kuzey Irak’ta gerekirse Sincar’a gideceğiz. 34 yıldır bu ülkenin evlatlarını katletmenin bedelini, elebaşları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Madenci Anıtı’ndaki mitingde konuştu. On binleri karşısında gören Erdoğan, meydanın kendisine Zonguldak’ın kararlı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, "Zonguldak biz de size yandık. Sizin şu coşkunuza yandık, bizi Allah için sevmenize yandık. Ak saçlılarımızın sefer vakti ettiği dualara yandık. Emeğinizle, alın terinizle yerin metrelerce altında çalışmanıza yandık. Birilerinin sevdamıza kara çalmasına fırsat tanımadık. Zonguldak bizi nasıl Allah için sevmişse biz de sizi karşılıksız sevdik. İnşallah yeni dönemde hiç kimsenin aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. El ele omuz omuza vererek inşallah Türkiye’yi hedefleriyle buluşturacağız. Bu meydan bana Zonguldak’ın kararlılığını gösteriyor. 24 Haziran’a hazır mıyız? Bu meydan bana 24 Haziran’da destan yazmaya hazırlanan bir Zonguldak olduğunu gösteriyor. Bu meydan bana aydınlık bir geleceğin müjdesini veriyor. 24 Haziran’da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığı’nda şahsımı, meclise AK Parti’yi desteklemeye var mıyız? Rabbim sizi nazarlardan korusun, Zonguldak ve Zonguldaklıları muhafaza etsin. Ülkemiz milletimiz için canlarını dişe takarak madencilerimizi korusun. Güneşin, sıcağın altında hasat toplayan çiftçilerimizi korusun. Evlatlarına helal rızık götürme peşindeki esnaf kardeşimizi korusun. Ülkemizin güvenliği için eli tetikte gözü ufukta nöbet tutan, askerlerimizi polislerimizi korusun. Rabbim genci, yaşlısı, kadını erkeğiyle 80 milyon vatandaşımızın tamamını korusun. Rabbim Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni korusun" diye konuştu.

"ZONGULDAK HEP ŞEHİTLER DİYARI OLMUŞTUR"

Zonguldak’ın şehitler diyarı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 10 gününe girdiğimiz Ramazan’ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Rabbim nasıl bizi Ramazan’ı Şerif’e kavuşturduysa bayrama da öyle kavuştursun. Bu vesile ile maden kazalarında ebediyete uğurladığımız tüm madenci kardeşlerimize Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin ailelerine, geride bıraktıkları eşleri ve yetimlerine de sabırlar diliyorum. Zonguldak hep şehitler diyarı olmuştur. Zonguldaklı aslanlar bir olduğu gibi bu gün de Türkiye’nin istiklali ve istikbali için hep en ön safta yer almışlardır. Zonguldak’ın Mehmetçikleri sınır içi ve dışında eli kanlı canilere göz açtırmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarında şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzeri ülkemizin bekası için canlarını feda eden tüm yiğitlere yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. Biz şehitleriyle yaşayan şehitlerini baş ta ı eden bir milletiz. Biz şehitlerinin ölmediğine inanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz Peygamberlikten sonra en yüksek makamı şehitlik olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Onlar bizi görüyor. Allah bize ebedi alemde onlarla haşır neşir olmayı nasip etsin. Şair ediyor şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. İstiklal Marşımızda bu yok mu? Biz bu yola böyle koyulduk. İstiklal destanlarını böyle yazdık. İstiklal Marşı böyle yazıldı" diye konuştu.

"EDİRNE’DEKİ BU TERÖRİSTİ ZİYARET EDECEĞİNE MİLLETTEN HELALLİK AL"

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a ziyaretini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Edirne’deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına çıkan Cumhurbaşkanı adayı olmadık, olmayacağız. Bay Muharrem oradan başlıyor ziyarete. Türbe ziyaret ediyor, vah zavallı vah. Sen Edirne’deki bu teröristi ziyaret edeceğine milletten helallik al. Oradan icazet almanın bir anlamı yok. Sana bir şey de kazandırmaz. Sen zaten bay Kemal’den icazeti zor aldın. Bir de oraya gidiyorsun. Ne işin var orada. Millete gel millete. Biz asla şehitlerimize mahcup olacak bir şey yapmadık. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakarak her türlü ihtiyaçlarını görmenin, gidermenin gayreti içinde olmadık. İnşallah bundan sonra da şehitlerimizin yakınlarına da mahcup olacak hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz. Vatanımızın güvenliği, esenliği ve bekası için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bölücü terör örgütüne, ne ülkemiz içinde nede hudutlarımız dışında asla nefes aldırmayacağız. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Sadece Afrin operasyonlarında 4 bin 497 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi kuzey Irak’ta 446, yurt içinde 443 bu son aylarda Peki Sayın İnce bütün bu operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza İsmail Metin komutanımıza ne diyor, ’Senin apoletlerini sökeceğim.’ Ya benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran’da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya. Türkiye hukuk devleti, Türkiye’de yargı var. Sen önce bunu öğren. Görüyorsunuz değil mi Türkiye’de kimler Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Şu CHP’ye bak ya kimi aday yapmış. Zaten bu kendi genel başkanına ’Bir girdin seçilmedin, iki girdin, üç girdin, dört girdin, beş altı, girdin seçilmedin. Seçilmedin’ diyor mu? Fakat Bay Kemal de herhâlde ondan kurtulmak için onu buraya sürdü. Ben de diyorum ki sevgili milletim gelin bunların topundan kurtulmak için 24 Haziran’da bunlara bir ders verelim."

"TERÖRÜ BU ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN TAMAMEN KALDIRMAKTA KARARLIYIZ, GEREKİRSE SİNCAR’A GİDECEĞİZ"

Terörün inlerine girdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin içinde ve dışında yüzlerce teröristi milletimiz için tehdit olmaktan çıkarttık. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen kaldırmakta kararlıyız. Bir zamanlar olduğu gibi terörün kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. Terör bize gelmeden biz onun kaynağına gidiyoruz. İnlerine gireceğiz inlerine demiştim. Hatırlıyor musunuz? Girdik mi inlerine, şimdi onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Milletimin huzurunu bozamayacaklar. Milletimi, ülkemizi bölemeyecekler. İnşallah terör bizi vurmadan biz onları ininde vuruyoruz. Bak şu anda Suriye Afrin’de, Cerablus’ta şimdi de Kuzey Irak’ta gerekirse Sincar’a gideceğiz. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Kendilerini güvende hissettikleri ne kadar dağ, taş, kamp, şehir varsa hepsini de onların başlarına geçireceğiz. Afrin’den sonra bataklıkları kurutmak için gereken adımları atmaya başladık. 34 yıldır bu ülkenin evlatlarını katletmenin bedelini, elebaşları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanları yerde kalmayacak" diye konuştu.

"PENNSYLVANİA’DA ŞARLATAN VAR YA O NE DİYORSA CHP’DE AYNI ŞEYLERİ SÖYLÜYOR"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile CHP’nin de aynı şeyleri söylediğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"O Pennsylvania’da şarlatan var ya. Ona tapan mankurtlardan milletimize ve ülkemize ihanetlerinin hesabını soruyoruz, soracağız. Dikkat edin, O ne diyorsa CHP’de aynı şeyleri söylüyor. Bakıyorsun bir tane bayan var o da aynı şeyi söylüyor. Hiç birbirlerinden farkı yok. Al birini vur ötekine. Teröristlere dünyayı dar etmek için güçlü meclis diyor muyuz? Bu millete ev ülkeye silah doğrultanları pişman etmek için güçlü Türkiye diyor muyuz? Bu kardeşinizi Cumhurbaşkanlığı makamına gönderdiniz. Ama parlamentoda benim partim yoksa oradan bana güç gelmezse oradan biz kanun yapma yetkisine sahip değiliz. Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok. Bu gücü nereden alacak, meclisten alacak. Onunu için de meclise de büyük destek vermemiz gerekiyor. Burada AK Parti’ye damgayı vurmaya hazır mıyız?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusundaki kararlılığın Kandil ve Pensilvanya’dakilerin uykusunu kaçırdığı gibi birilerinin de uykusunu kaçırdığını söyledi. Erdoğan, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye, "Bizim terörle mücadele konusunda kararlılığımız nasıl Kandil’deki, Pensilvanya’daki alçakların uykusunu kaçırıyorsa emin olun burada da birilerinin uykusunu kaçırıyor. Türkiye’nin terörü ininde vurmasından en az teröristler kadar içimizden bazıları da rahatsız oluyor. Devletin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ’ya göz açtırmamasından en az FETÖ’cular kadar onların siyasetteki piyonları da şikayet ediyor. Bizim FETÖ’cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyor. Kimi zaman bu hazımsızlıklarını alenen ifşa ediyorlar, kimi zaman FETÖ ve PKK ile ön safta mücadele edenlere karşı saldırarak örtülü bir operasyon sürdürüyorlar. Muhalefet adayının yaptığı bunun en açık örneğidir. Dikkat edin birkaç gündür muhalefetin adayı çıkmış, bu paşamıza hakaret ediyor. Ya kim bu paşamız, kendisi ile Malatya’da bir iftarda beraber aynı masada oturduk. Büyükçe bir masa. ’Benim masama nasıl otururmuş, konuşmamı nasıl alkışlarmış.’ Ya senin haddine mi ya? Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bilmiyor ki. Ve O’nun komutanıyım. Bu konuşmada takdir edilecek yeri alkışlamıştır. Senin haddine mi sen kimsin ya haddini bil. Ve seçim kampanyası için bula bula apolet sökme vaadini bulmuş. Genel başkanının izinden giden bu şahıs sadece mitinglerde Türk Ordusunun şerefli komutanlarına dil uzatıyor. Aynı zamanda bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına da çiçek atıyor. Siz zaten değil miydiniz, Ankara’dan İstanbul’a terör örgütünün destekledikleriyle, terör örgütünün mensuplarıyla yürüyüşe giren" diye ifade etti.

"53 KÜRT KARDEŞİMİZİN MÜSEBBİBİ EDİRNE’DE YATAN"

HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak bunlara 19 gün sonra sandıkta gereken dersi vermeye hazır mıyız? 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü. Bunun müsebbibi kim? İşte o Edirne’de yatan. Şu anda da Cumhurbaşkanı adayı olan. Nasıl olabiliyorsa? Bu provokatörler bu ülkede hala cirit atıyorlar. Hatta bizzat gidip cezaevine gidip destek beyanında bulunuyor. Aynı partinin bir başka yöneticisi her CHP’li haneden bölücü örgütün siyasi uzantısı için oy dileniyor. İstanbul il başkanına getirdikleri marjinalin bu konudaki sicilinin kömürden bile kara olduğunu siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Partinin başındaki zatın ise PYD’ye terör örgütü demeye dili varmıyor. Afrin’e girilmesine gönlü varmıyor. İstesen de istemesen de biz Afrin’e girdik mi? Teröristleri temizledik mi? Cerablus’a girdik mi? Teröristleri temizledik mi? Şu an itibariyle yaklaşık 200 bine yakın oraların sakini Türkiye’den geri döndüler. Biz önlerini açıyoruz onlar kendi topraklarına geri dönüyor. Böyle bir partinin terörle mücadele etme şansı var mı? Fırat Kalkanı’na karşı çıkan, Afrin operasyonuna karşı çıkan bir parti Türkiye’nin terörle mücadelesini yürütebilir mi? Milletvekillerini Pensilvanya’nın paçavraları önünde nöbete gönderen bir partiden FETÖ ile mücadele etmesi beklenir mi? FETÖ’nün kaset kumpasıyla genel başkan belirleyen bir partinin bu örgütle mücadele isteği olabilir mi? Terörist cenazelerini taşımaktan omuzları çürüyen milletvekillerine sahip bu partinin Türkiye’nin terörle mücadelesine herhangi bir katkısı olabilir mi?" diye konuştu.

" FETÖ’YÜ ANA MUHALEFETE RAĞMEN TEMİZLİYORUZ. HALA TEMİZLİYORUZ. BAZILARI ÇOK FAZLA DİYOR. YOK, DAHA VAR"

FETÖ’nün rahatsız olduğu kurumlardan rahatsız olanların, Türkiye düşmanları dışında kimseye faydası olamayacağını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"FETÖ’nün rahatsız olduğu kurumlardan rahatsız olan, bölücü örgütün hedef aldığı komutanları hedef alan, yerli ve milli kim varsa tasfiye etmeye niyetlenen bir siyasetçinin Allah aşkına Türkiye düşmanları dışında kime ne faydası olabilir? Gözü Pensilvanya’da, kulağı Amerika’da., gönlü Kandil’de olanların bu ülkeye hiçbir faydası olmaz. Bunlara kalsa Afrin’de bayrağımız yerine bölücü örgütün paçavraları dalgalanıyordu. Hepsini söktük, yerine şanlı, ay yıldızlı bayrağımızı diktik. Bunlara kalsa DAEŞ’li caniler sınır ötesinde cirit atıyordu. Bunalar kalsa FETÖ milletimizin iliğini sömürüyordu. Bunlara kalsa halen ülkenin dört bir yanında halen bombalar patlıyordu. Biz tüm başarılı terör operasyonlarımızı ana muhalefete rağmen, CHP’ye rağmen, Bay Muharrem’e, Bay Kemal’e rağmen yaptık. İnandık, azmettik. Dedik ki biz bunlara kulak asamayız. Afrin’i ana muhalefete rağmen aldık. FETÖ’yü ana muhalefete rağmen temizliyoruz. Hala temizliyoruz. Bazıları çok fazla diyor. Yok, daha var. Daha çok temizlenmesi gereken var. Diğer terör örgütlerine karşı vurduğumuz darbeleri bunlara rağmen indirdik. Mezhep kışkırtıcılarının başını ana muhalefete rağmen temizledik. Avrupa’da üs kurup ülkemize karşı kin ve nefret saçan örgütlerle mücadelemizi de yine ana muhalefete rağmen sürdürüyoruz."

"Ana muhalefetin mensupları Avrupa’da gidip bizi şikayet ediyor. Tabi herkes görevini yapıyor"

Muhalefetin tehditlerinin kendilerini engelleyemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Ana muhalefetin mensupları Avrupa’da gidip bizi şikayet ediyor. Tabi herkes görevini yapıyor. Muhalefetin tehditleri asla bizi engellemez. Onlar şantajlarını, tehditlerini yapacak. Biz de hak, doğru bildiğimiz yolda aldığımız kararları uygulamaktan hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz. İşte bunun için yaparsa yine AK Parti yapar, diyoruz. İşte bunun için durmak yola devam ediyoruz. Zonguldak vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Zonguldak, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Nasıl beka mücadelemizi muhalefete rağmen yürütüyorsak, hizmet ve yatırım mücadelemizi de bunlara rağmen yürütüyoruz. Muhalefetin kısırlığına, çapsızlığına rağmen ülkemizi mahmur etmenin mücadelesini veriyoruz. Milletimize hizmet için çıktığımız bu yolda hamdolsun 16 yıldır şaşmadan, yalpalamadan yürüyoruz. Bugüne kadar olmadık engellerle karşılaştık. Hiçbir zaman milletimize şikâyetlerle gitmedik. Vatandaşlarımızın karşısına kurusıkı vaatler ile çıkmadık. Önce karnemizi koyduk ardından yapacaklarımızı sıraladık. Projelerimizden hedeflerimizden bahsettik" diye ifade etti.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Ahmet Bilal Hamzaçebi - Yasin Erdem - Barış Doğan /İHA)