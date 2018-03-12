Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO’sunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Electric CEO’su John Flannery ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO’sunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO’sunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Electric CEO’su John Flannery ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.(İHA)