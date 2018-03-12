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General Electric CEO’sunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO’sunu kabul etti

12 Mart 2018 Pazartesi 14:28
General Electric CEO’sunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO’sunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Electric CEO’su John Flannery ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

(İHA)
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