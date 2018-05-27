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"Genel başkan olamadım cumhurbaşkanı olurum"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Şimdi Erdoğan’a söylüyorum; sen 89’da Beyoğlu belediye başkanı seçildin mi, kaybettin. 91’de milletvekilli adayı idin, 91’de milletvekili olabildin mi, olamadın ama cumhurbaşkanı oldun. Ben de genel başkan olamadım, cumhurbaşkanı olurum" dedi.

27 Mayıs 2018 Pazar 19:02
"Genel başkan olamadım cumhurbaşkanı olurum"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Şimdi Erdoğan’a söylüyorum; sen 89’da Beyoğlu belediye başkanı seçildin mi, kaybettin. 91’de milletvekilli adayı idin, 91’de milletvekili olabildin mi, olamadın ama cumhurbaşkanı oldun. Ben de genel başkan olamadım, cumhurbaşkanı olurum" dedi.

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında İzmir’in ilçelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bergama ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara hitap eden İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıktı, 4 kere kaybetti" sözlerine işaret ederek, “Bir kere 2 kere kaybettim, onu düzelt. Kaybettim, doğru söylüyor. Kaybettiysek kaybettik. Şimdi Erdoğan’a söylüyorum; sen 89’da Beyoğlu belediye başkanı seçildin mi. Kaybettin. 91’de milletvekilli adayı idin, 91’de milletvekili olabildin mi, olamadın. Demek ki milletvekili de olamadın ama cumhurbaşkanı oldun. Abdullah Gül Fazilet Partisine genel başkan olamadı ama cumhurbaşkanı oldu. Binali Yıldırım İzmir’e büyükşehir belediye başkanı olamadı ama Başbakan oldu. Demek ki siyasette onlar olabiliyor. Ben de genel başkan olamadım, cumhurbaşkanı olurum. Ne var bunda” diye konuştu.

“KILIÇDAROĞLU BÜYÜĞÜM ’GEL KARDEŞİM’ DİYEMEZ Mİ”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklaması sırasında ‘Gel bakalım buraya’ demesi sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, şunları söyledi:

“Benden 15 yaş büyük ne var ‘Gel kardeşim’ diyemez mi. Yani Abdullah Gül’ün bahçesine helikopterle Genelkurmay Başkanı gönderseydi daha mı iyiydi? Ben gocunmuyorum da sana ne oluyor. Sen bakanlara tokat atarken iyi ya. Belediye başkanlarına ‘çekilin’ diyorsun, çekiliyorlar. Davutoğlu’na in ordan diyorsun iniyor. Ne Kılıçdaroğlu, ‘Gel bakayım buraya’ dedi bana çünkü naif bir adamdır o. Bırak aramıza nifak tohumu sokacaksın geç o işleri. Senin yola çıktığın insanlardan kimse yok. Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok hepsi terk etti seni. Sen ona bak.”

Muharrem İnce, Erdoğan’ı eleştirilerini sürdürerek, “Cumhurbaşkanı bana yine ‘Köprü yapmak senin haddine mi demiş.’ ‘Demirden köprü basarsın parayı yaparsın ben gönül köprün, ben gönül köprüsü yapıyorum aramızdaki fark bu” ifadelerini kullandı.

(Mihrap Düzöz - Halil Karahan - Tolga Tahçı/İHA)
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