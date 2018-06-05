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“Fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz, bu dönemlerde çok dirayetli, cesaretli ama dünyayı bilen kaptana olan ihtiyaç her dönemden fazladır” dedi.

05 Haziran 2018 Salı 21:57
“Fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz, bu dönemlerde çok dirayetli, cesaretli ama dünyayı bilen kaptana olan ihtiyaç her dönemden fazladır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümüşhane temasları kapsamında Valilik tarafından düzenlenen iftar programında belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Ramada Gümüşhane Otel’de düzenlenen programda konuşan Işık, “Dünyada çok önemli gelişmeler var. Belki soğuk savaş döneminden sonra dünya bu kadar sıkıntılı döneme gitmemiştir. Şuanda dünyada her geçen gün büyüyen ve adeta ticaret savaşı olarak kendini gösteren ABD ile Çin arasındaki rekabetin dünyayı kıskaca aldığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

Işık, özellikle son dönemde adeta ticaret savaşı olarak kendini gösteren ABD ile Çin arasındaki durumu şöyle değerlendirdi:

“ABD özellikle Çin’in büyümesini yavaşlatmak, Çin’i izole etmek ve Çin’i kendisine yönelik tehdit olmaktan çıkarmak için her türlü gayreti gösteriyor. Bunun dünya ticareti başta olmak üzere, dünya siyasetinde, dünya savunmasında, dünyanın genel dengesinde geri dönülmeyecek bazı sonuçları olacağını biliyoruz.”

“BİR FIRTINALI DENİZDE TÜRKİYE OLARAK YOL ALIYORUZ, DİRAYETLİ, CESARETLİ KAPTANA İHTİYAÇ HER ZAMANDAN FAZLA”

Dünyada olanların yanı sıra Türkiye’nin bulunduğu bölgede de çok önemli olaylar olduğuna değinen Işık, “Suriye’nin, Irak’ın durumu ortada. Bölgede ve dünyada küresel düzeyde ciddi bir fırtına var. Bir fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz. Bu fırtınalı dönemlerde özellikle çok dirayetli, cesaretli ama dünyayı bilen kaptana olan ihtiyaç her dönemden fazladır” diye konuştu.

Türkiye’nin bu süreci kendi iç tartışmalarıyla, iç çekişmeleriyle geçiremeyeceğinin altını çizen Başbakan Yardımcısı Işık, “Bu süreci Türkiye en hazırlıklı biçimde karşılamalı ve en iyi şekilde geçirmeli. 15 yıldır Türkiye’yi ayağa kaldırdık. IMF’nin üç kuruşuna muhtaç olan bir ülkeden artık dünyada yardıma ihtiyaç duyulan yerlere el uzatan, onlara yardım eden bir ülke konumuna geldik” şeklinde konuştu.

“BİRİLERİ YIKACAĞIZ, YAPTIRMAYACAĞIZ DİYORLAR YA ONLARA İNAT SALYAZI’DAKİ GÜMÜŞHANE-BAYBURT HAVALİMANININ TEMELİNİN HAFTAYA BAŞBAKANIMIZLA BİRLİKTE ATACAĞIZ”

Başbakan Yardımcısı Işık, deprem döneminde Bolu tünelinin 6 kilometrelik çift tüp inşaatının durduğunu, depo olarak kullanılmasının bile gündeme geldiğini hatırlatarak şunları söyledi: “O günkü Türkiye’den bugüne gelelim. Sadece Zigana’da 29 kilometre tünel yapan bir ülke haline geldik. Bu sadece Zigana tüneliyle değil yakında Ovit tünelinin açılışı var. Türkiye’de şuanda yüzlerce tünel aynı anda yapılıyor. Birileri yıkacağız, yaptırmayacağız diyorlar ya onlara inat Salyazı’daki Gümüşhane-Bayburt Havalimanının temelinin haftaya Başbakanımızla birlikte atacağız. Sadece Gümüşhane’ye son 15 yılda 10 milyar 200 milyon Dolar yatırım yaptık.”

(Recep Ergin /İHA)
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