Fethi Sekin’in babasını ziyaret etti

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, İzmir’de kahramanca mücadele edip şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin’in kaza geçiren babasını hastanede ziyaret etti.

Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in babası, önceki gün bir minibüsün çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaburgasındaki kırıklar nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Şehit babasını bugün miting için Elazığ’a gelen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, beraberinde Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol ile birlikte ziyaret etti.

İnce, şehit babası Sekin’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, babalar gününü de kutladı.

(İHA)