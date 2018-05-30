Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen erken seçim takviminde değişiklik yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen erken seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK tarafından alınan kararla takvimde bazı değişlikler yapıldı. CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ve HDP YSK Temsilcisi Mehmet Ruştu Tiryaki tarafından YSK’ya yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tarihinin ileri bir tarihe alınması amacıyla dilekçe verildi. Dilekçede, sandık birleştirme ve taşıma işlemleri ve bazı seçim çevrelerinde seçmen bilgilerindeki eksiklikler nedeniyle 61 ilin sandık bazlı seçmen listesinin 27 Mayıs 2018 tarihinde geç vakitlerinde temin edildiği belirtildi. Ayrıca diğer illerde ise birleştirme ve taşıma kararlarının işlenmesi nedeni ile henüz sandık atamalı seçmen listelerinin alınamadığı bildirilerek sandık kurulu üyelerinin ilçe seçim kurullarına bildirilme tarihinin son günü olan 1 Haziran 2018 tarihinin seçim iş ve işlemlerini aksatmayacak şekilde ötelenerek siyasi partilere süre tanınması talep edildi.

Bu kapsamda dilekçeyi değerlendiren YSK, Siyasi Partilerin sandık kurulu üyelerini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin başlangıç ve bitiş işlemlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 26 Mayıs tarihli, 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde belirtilen tarihlerin;

- 2 Haziran Cumartesi günü; İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi, (Saat 15.00) ve ilçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi

- 3 Haziran Pazar günü; Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü

- 4 Haziran Pazartesi günü; Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması

- 6 Haziran Çarşamba günü; Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlerin başlaması (Saat 08.00)

- 7 Haziran 2018 Perşembe günü; Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlerin son günü

- 8 Haziran Cuma günü; Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü

- 9 Haziran Cumartesi günü; Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü

- 10 Haziran 2018 Pazar günü; Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü olarak değiştirilmesine karar verildi.

(Yağmur Yıldız /İHA)