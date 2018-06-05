Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye’nin hedeflerinin önüne geçmek istiyorlar. Bunun başını çeken de emperyalist güçlerdir. Ülkemizi işgale kalkışıyorlar. Bu teröre karşı dik duran lider kim, Recep Tayyip Erdoğan. İşte onun için Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasetten çekilmesini istiyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince düzenlenen mitinge katılmak geldiği Hakkari’de vatandaşlara seslendi. Başbakan Yıldırım, miting alanına gelmeden önce Hakkari Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Yıldırım, Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından karşılandı. Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, kentteki çalışmalar ve yatırımlara ilişkin Vali Toprak’tan bilgi aldı.

“BİZİM KÜRT KARDEŞLERİMİZLE BİR DERDİMİZ YOK"

Valilik ziyaretinin ardından miting alanına gelerek hakla seslenen Başbakan Binali Yıldırım, “Bizim Kürt kardeşlerimizle bir derdimiz yok. Peygamberimiz bir, yolumuz birdir bizim. Değerli kardeşlerim kavga edecek neyimiz var. Halbuki paylaşacak çok şeyimiz var. Biz Selahattin Eyyubi’nin torunlarıyız, Ahmed-i Hani’nin torunlarıyız. Kardeşlerim Kuzey Irak’ta akrabalarınız var, Kürt kardeşlerimiz var. Suriye’nin kuzeyinde Kürtler var, Araplar var, Türkmenleri var. Değişik etme gruptan insanlar var. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz yok, onlarla ilgili bir sıkıntımızda olmadı” dedi.

“YOLLARI TÜNELLERİ BOMBALARLA PATLATAN İŞ MAKİNALARINI YAKAN BUNLAR DEĞİL Mİ"

Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:

"Yönünü ileriye çevirmiş bazıları Türkiye’yi geri götürmek istiyorlar. Gelince bu sistemi değiştireceklermiş. Parlamenter sisteme geri döneceklermiş. AK Parti’nin yaptıklarının hepsini yıkacaklarmış. güçleri yeter mi? Hakkari’yi yolundan döndürebilirler mi, darbelerin, vesayetlerin ayrımcılığın bir daha gelmemesi için Hakkari karar verdi mi? 24 Haziran’ı iple çekiyor mu? Hakkari işte bu meydan bunu söylüyor. Rabbim birliğimizi kardeşliğimizi daim etsin. Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Değerli Hakkarililer sevgili kardeşlerim göreve geldiğimiz ilk günden beri Türkiye’nin kalkınması ve refahı için milletimizin mutluluğu için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Gelecek umutlarımıza gölge düşüren terörü, şiddeti, tamamen Hakkari’nin, Türkiye’nin gündeminden çıkarmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim bakın Hakkari’nin bütün yaylaları kapalıydı. Niye kapalı. Mübarek topraklar güzel yaylalar orada mal da var çelepçilik yapılmaz mı. Niye yapılamıyordu terörden dolayı yapamıyordum insanlar can korkusuyla oralara gidemiyordu. Elhamdülillah şimdi yaylaları 153 tanesini açıldı. Gelirken gördüm davarlar yayılıyor, insanlar orada çadırlarının başında oturmuş vakit geçiriyor bizim istediğimiz Bu. Buradan Hakkari’den söylüyorum dağların başşehri Hakkari’den söylüyorum Sümbül Dağı’nın Yiğit insanlarının olduğu yerden söylüyorum bu toprakların hiçbir karışında alçak terör olmayacak, bunların tamamının kökünü kazıyacağız beraber yapacağız bu Alçaklara bu topraklarda yer yok. şiddet ve terörün olduğu yerde üretim olur mu, ticaret olur mu, kalkınma olur mu, refah olur mu, huzur olur mu. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. En büyük bedeli siz ödüyorsunuz. Peki bu PKK örgütü ne diyor, ‘ben Kürt kardeşlerimizin hakkını arıyorum. Sen Kürt kardeşlerimin hakkını onları çocuklarını daha çıkararak kalem yerine onların eline silah verecek mi arıyorsun’ öyle mi hak aranıyor. İnsanları gözünü kırpmadan öldürerek mi Kürtlerin hakkını arıyorsun. Gencecik evlatlarımızı daha çıkarıp ellerine silah verip sivil, asker polis korucu demeden saldırtanlar bu ülkeyi de Hakkari’ye de en büyük zararı verdiniz veriyor bu belgenin çocukları okumasın cahil kalsın Hakkari geri kalsın diye yaptığınız iş Bundan başka bir şey değildir. Yolları tünelleri bombalarla patlatan iş makinalarını yakan bunlar değil mi kardeşim."

“KÜRT OLDUĞUNUZU GURURLA SÖYLEYİN”

Yıldırım, ”Onlar bizim kardeşimiz. Bin yıldır biz bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Onu söylerken gurur duyuyordum. Kürt olduğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz. Bakın AK Parti göreve geldiğinde Kürtçeyi bile konuşamıyordunuz. Bu insanlar Kürtçe yayın var mıydı? Şimdi TRT Kürdi var. Kendi anadilini insanlar konuşabiliyor. Üniversitelerde seçmeli dil olarak okullarda Kürtçe öğretiliyor. İnkarla bir yere varılmaz, inkar politikasını terk eden asimilasyon politikasını rafa kaldıran Doğusuyla, Batısıyla Kürdüyle, Türküyle biz biriz beraberiz. Birlikte Türkiye’yiz diyen bir AK Parti var, bir Recep Tayyip Erdoğan var. Değerli kardeşlerim ne zaman bu memleketin evlatlarını katil yapanlardan, kalem tutması gereken ellerden silah tutuş duranlara hesap sorma zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“HENDEK VE ÇUKUR OLAYLARINDA KİM KAZANDI”

Başbakan Yıldırım, "Çukur olaylarında, hendek olaylarında Şırnak, Cizre, Yüksekova, Nusaybin, Kızıltepe, İdil, Silopi, Diyarbakır ve Sur’u yerle bir ettiler. Ne oldu bir sürü insan mağdur oldu, bir sürü kardeşimizin hayatına mal oldu, şehitlerimiz oldu. Kim kazandı, kimse kazanmadı. Şimdi o yıkılan evlerin tamam mı yapıldı, yıkılan evler yapılırken kalan hayatlar geri gelmez, kırılan gönüller geri gelmez. Zaman birlik zamanıdır, kardeşlik zamanıdır. Birlik içinde, huzur içinde yaşaması olarak bunun zamanı da 24 Haziran’dır. 24 Haziran yeni bir sayfanın, bembeyaz bir sayfanın açılacağı gündür. Terörü Hakkari’nin, Türkiye’nin gündeminden çıkarma zamanıdır. 24 Mayıs 2016’da göreve geldiğimde söylediğin ilk şey terörü Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız” dedi.

“SÜMBÜL DAĞI ETEKLERİNDE AĞITLAR YANMASIN”

“Sümbül Dağı’nın eteklerinde ağıtlar yanmasın sevda Türküleri yankılansın” diyen Başbakan Yıldırım, ”Bunun için çalışıyoruz. Onun için 24 Haziranda yeni bir destan yazmaya var mısınız artık. Bundan böyle Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kaldıramayacaklar. Devlet ve millet arasına girip insanımıza zarar veremeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar biz biriz, beraberiz kardeşiz, bayrağımız bir, devletimiz bir, milletimiz bir vatanımız birdir bizim" diye konuştu.

“BU ÜLKENİN HER BİR İNSANI BİZİM BAŞ TACIMIZDIR”

Bu topraklarda her türlü mücadeleyi beraber verdiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, “Bundan sonra da yolumuza beraber devam edeceğiz. Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arabı bu ülkenin her bir insanı bizim başımızın tacıdır. Kardeşlerim hiç kimse etnik kökeni, inancı, mezhebi, dili kültürü sebebiyle bu ülkede baskı görmesini istemiyoruz. Haksızlığa uğraması istemiyoruz. Meselemiz 81 milyon insanımızın mutluluk içerisinde, güven içerisinde yaşamını sürdürmesini istiyoruz. Türkiye’nin, Hakkari’nin büyümesi vatandaşımızın refahı artsın diyoruz” dedi.

Yıldırım, ”Herkesi bağrına basan Türk milleti ve Türkiye’dir. Bölücü terör örgütü PKK onun kuzenleri PYD /YPG bu örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Kürt kardeşlerimizin bir sorunu yok. PKK diye bir sorunu var. İşin adını doğru koyalım. Bunlar Kürtlerin de Türklerin’de bütün masum insanların başının belasıdır. Bu belayı hep birlikte def edeceğiz” dedi.

“EMPERYALİST GÜÇLER İŞBAŞINDA”

Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kazanmak diye bir umudu olmadığını, Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun diye uğraştıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti:

"Türkiye’nin hedeflerinin önüne geçmek istiyorlar. Bunun başını çeken de emperyalist güçlerdir. Ülkemizi işgale kalkışıyorlar. Bu teröre karşı dik duran lider kim, Recep Tayyip Erdoğan. İşte onun için Recep Tayyip Erdoğan siyasetten çekilmesini istiyorlar. Erdoğan’ın mücadelesi ise dış güçlerin oyununu bozuyor. Bu topraklardaki her türlü kompozisyon işlemez hale getiriyor. Emperyalist güçlere hızla büyüyen Türkiye’nin önüne geçmeye çalışıyorlar ve buna asla başaramayacaklardır. Bunlar kendi iradeleri ile hareket etmiyorlar. Bunların para babaları ve altın locaları var. Bunlara bir görev verilmiş Kürtler de Türkler de rahatsız edin masum insanları öldürün, huzursuzluk çıkarın ondan sonra da ülke iflas etsin, biz de amacımıza ulaşalım diyorlar. Hakkari bu oyunu bozmaya hazır mısınız? Hakkari’nin bu asil duruşunun bundan sonara da devam etmesini istiyorum."

“KÜRT KARDEŞLERİMİZİN ÇOCUKLARINI KANDIRAMAYACAKLAR”

“Artık Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kandıramayacaklar” diyen Başbakan Yıldırım, “Devletle millet arasına girip insanımıza zarar veremeyeceklerdir. Bizi bölemeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar bizler biriz beraberiz ve kardeşiz, bayrağımız bir, devletimiz bir milletimiz bir ve vatanımız birdir bizim. Kürtleri çok seven varmış gibi ABD’si, AB’si hep bir olmuşlar Kürtlere bir devlet kuralım diyorlar. Kürtlerin toprakları burası kardeşim siz başka kapıya gidin. Siz bin yıldır varsınız bizler ise doğusu ile batısı ile hep var olduk. Hiç kimsenin bu ülkede dili kültürü ile baskı görmesin istiyoruz. Haksızlığa uğramasın istiyoruz. Meselemiz 81 milyon insanımızın mutluluk içerisinde güven içerisinde yaşamını sürdürmesidir. DAEŞ’in zulmünden kaçan oradaki Kürt kardeşlerimiz halen Urfa’da yaşıyorlar. Urfa’da hayatlarını devam ettiriyorlar. Kürtlere de Araplara da zorda kalanlara da bardağını ve ekmeğini paylaşan ülkenin adı Türkiye’dir ve milletin adı Türkiyedir. Bölgede emperyalist güçlere karşı ve teröre karşı dik duran lider kim, Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

Yüksekova ilçesinde yapılan yatırımlara da değinin Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından Van’a hareket etti.

(İHA)