Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Erdoğan’dan Salih Müslim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan Salih Müslim ile ilgili, “PYD’nin başı yakalandı, temennimiz odur ki Çekya bunu İnşallah Türkiye’ye teslim eder ve hak tecelli eder” dedi.

25 Şubat 2018 Pazar 18:29
Erdoğan’dan Salih Müslim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan Salih Müslim ile ilgili, “PYD’nin başı yakalandı, temennimiz odur ki Çekya bunu İnşallah Türkiye’ye teslim eder ve hak tecelli eder” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. İl Olağan Kongresi nedeniyle geldiği Şanlıurfa’da yapılan mitingde kırmızı bültenle aranan ve Prag’da yakalanan PYD’nin eski elebaşı Salih Müslim’in Türkiye’ye teslim edilmesini istedi. Erdoğan, "Şimdi PYD’nin başı evet yakalandı. Teminnimiz o dur ki, Çekya bunu Türkiye’ye teslim eder. Ve hak tecelli eder” dedi.

Erdoğan, partisinin il kongresini çok anlamlı bir dönemde yaptıklarını vurgulayarak, “On binler şuanda burada. Önce çok anlamlı bir dönemde sizlerle 6. olağan kongremizi yapıyoruz. Unutmayın, Afrin Harekatı’nın olduğu günlerde sizlerle bir aradayız. Son terörist yok edilinceye kadar, bu mücadelemiz devam edecektir. Anlaştık mı? Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz, kararlıyız. Azimliyiz. ‘Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak’ dedik” şeklinde konuştu. Şehitlere ölü denilmemesini isteyen Erdoğan, şuanda imansızlarla savaş verildiğini kaydetti. Erdoğan, “Unutmayın şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, boş kalmayacak. Hele hele inananlar için asla. İşte bak şuanda imansızlar, karşımızda, inananlar üzerine geliyor” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’teki JÖH, PÖH ve korucuların Cuma namazında birlikte saf tuttuğu Müşterek Harekat Merkezi’ndeki görüntüyü de hatırlatan Erdoğan, “Cuma günü askerimizin saf tutuşlarını gördünüz değil mi? Bunlar ümmeti böldüler, bu milleti parçaladılar. Biz onun için terörle mücadele ediyoruz. Yoksa bizim Kürt kardeşlerimiz ile sorunumuz yok. Bizim sorunumuz teröristlerle mücadeleyi de bu şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.

“AFRİN YAVAŞ YAVAŞ DÜŞÜYOR”

Erdoğan, “Şuanda Afrin yavaş yavaş düşüyor. Kardeşlerim Gerek Mehmekçiklerimiz, gerek ÖSO el ele, omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Allah onlardan razı olsun. İnşallah, Rabbimizin müjdesi var ya, Fetih yakındır. İnşallah Afrin’den fetih bekliyoruz. Mücadele gece gündüz sürüyor” ifadelerini kullandı.

ABD’YE FETÖ ÇAĞRISI

Erdoğan, ABD’ye çağrıda bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz var mı, yok; paralelmiş, yok şuymuş, buymuş. Paralel devletinin temsilcileri nerde Pensilvanya’da. Varsınlar diğerleri de oraya gitsin. Samimi olanlar, bizimle beraber. Olmayanlar da orada. Ey Amerika, bu adamı bize ver. Bu adam bu ülkede darbe girişiminde bulundu. Dolaysıyla bu adamı, daha fazla saklarsan ittifakımıza yanlış hareket edersin. Yine söylüyoruz” diye konuştu.

(Şinasi İnan - Bekir Basmacı/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Terör örgütlerini maşa olarak kullananlar..."
"Terör örgütlerini maşa olarak kullananlar..."
“Dileğimiz Salih Müslim’in Türkiye’ye iade edilmesidir”
“Dileğimiz Salih Müslim’in Türkiye’ye iade edilmesidir”
Başbakan Yıldırım Bursa’da coşkulu kalabalığa seslendi
Başbakan Yıldırım Bursa’da coşkulu kalabalığa seslendi
"Biz şehadete koşan bir milletiz"
"Biz şehadete koşan bir milletiz"
Terör örgütlerine meydan okudu !
Terör örgütlerine meydan okudu !
“Önümüzdeki günlerde Meclis’e getireceğiz”
“Önümüzdeki günlerde Meclis’e getireceğiz”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim