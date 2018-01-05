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Erdoğan’dan Münir Özkul mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Türk sineması ve tiyatrosunun duayen ismi Münir Özkul’un vefatına ilişkin mesaj yayımladı.

05 Ocak 2018 Cuma 13:59
Erdoğan’dan Münir Özkul mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan Münir Özkul’un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul’a Allah’tan rahmet; sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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