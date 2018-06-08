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Erdoğan’dan Demirören’in vefatına ilişkin taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

08 Haziran 2018 Cuma 13:41
Erdoğan’dan Demirören’in vefatına ilişkin taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Pelin Üzek Kılıç/İHA)
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