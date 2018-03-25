Erdoğan’dan bürokratlara uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan açıkça söylüyorum. Sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzili yere işgal etmesin” dedi.

İstanbul’dan öğle saatlerinde havayolu ile Giresun ve Trabzon İl Kongreleri’ne katılmak üzere Giresun-Ordu Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun il kongresinin ardından helikopterle Giresun’dan Trabzon’a geçti. Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu’ndaki kongre öncesinde kendisini salon dışında bekleyen Trabzonlular’a seslendikten sonra kapalı spor salonuna geçti. Burada rahmetli anne ve babasının fotoğraflarının bulunduğu koreografi ile karşılanan Erdoğan, duygusal anlar yaşadı.

“BENİM TANIDIĞIM MUHSİN YAZICIOĞLU VATAN VE MİLLET AŞIĞI BİR DAVA ADAMIYDI. MİLLİYDİ, YERLİYDİ”

Konuşmasında Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucusu ve genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 9. Yıldönümü’nde rahmetle anan Erdoğan “Şayet kendisi yaşasaydı eminim ki 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere son yıllarda attığımız tüm adımlarda yanımızda olur ve bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Gerçi şuanda da onun varisi durumunda olan arkadaşlarımız da bizimle birlikte bu yolda yürüyorlar, sağolsunlar, var olsunlar. Benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Milliydi, yerliydi ve böyle bir insan hayatta olsaydı eminim 15 Temmuz’da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Eminim Fırat Kalkanı Harekatı’nda bizim kadar heyecan ve gurur duyardı. Eminim Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarımızdan bizim kadar samimi şekilde o da aynı heyecanı duyardı. Yaşadığımız her hadisede yokluğunu, boşluğunu tekrar tekrar hissettiğimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum” diye konuştu.

Başlarında mavi komando beresi takan gençlerin sloganları üzerine Erdoğan, “Mavi Bereliler, maşallah. Siz ne zaman döndünüz ben sizi Afrin’de biliyordum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN KAYBEDECEĞİ TEK BİR SANİYESİ BİLE YOKTUR”

Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladığına dikkat çeken Erdoğan “Buradan açıkça söylüyorum. Sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzili yere işgal etmesin. Bunun affı yok. Versin istifasını çeksin gitsin, bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var. Kardeşlerim hiç kimse merak etmesin. Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir boşluğu, herhangi bir eksikliği de ortaya çıkarmaz. Bürokrasinin içerisinde ve dışarısında bu ülkeye ve millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye’nin kaybedeceği tek bir saniyesi bile yoktur. Her alanda çok çalışmak ve hızlı hareket etmek zorundayız. Geçmişte yapılan yanlışların ve zaafların faturasını biz ödüyoruz. Savunma sanayinde yıllarca bu ülkede ciddi anlamda bir iş yapılmamış. Şayet bizim bizzat himayemize aldığımız 2004 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hamleler olmasa inanın bana şu operasyonların hiçbirini yapamazdık. Bugün dahi mercek altına aldığımız bir çok konuda hala ciddi eksiklerle ve ciddi sabotajlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz” şeklinde konuştu.

“AVNİ AKER STADYUMU’NUN YERİNE GÜZEL BİR ŞEHİR PARKI YAPILACAK”

“Bal bal demekle ağız tatlanmaz öyle yapacağız edeceğiz demekle millete hizmet olmaz” diyen Erdoğan, konuşmasında Trabzon’da yaptıkları yatırımlarını anlatarak “Önce yaptıklarımız anlatıyoruz sonra önümüzdeki dönemde onun üzerine neler koyacağız onlara anlatıyoruz. Trabzon’a 15 yılda 21 katrilyonluk yatırım yaptık. Trabzon’a yeni bir devlet üniversitesi daha kuruyoruz. Akçaabat’ta kurulacak yeni bir üniversite ile Trabzon yüksek öğretimde yeni bir imkana daha kavuşacaktır. Avni Aker Stadyumu’nun yerine güzel bir şehir parkı ve takımının Trabzon’un hatıralarını yaşatacak bir de Trabzon şehrinin geçmişi ile ilgili objelerini her şeyini sergileyecek bir müzeyi de orada kurmuş olacağız. Bunun için de kaybedecek vaktimiz yok. Beton yığınlarından bıktık artık Trabzon yeşil orayla yemyeşil. Trabzon’a 900 yatak kapasiteli şehir hastanesini de kuruyoruz. Hazırlıkları süren bu hastanenin en kısa sürede yapımına başlanacağına inanıyorum. Kanuni Yolu Projesi’nin tamamını etap etap önümüzdeki yıla kadar tamamlamayı planlıyoruz. Zigana Tüneli’ni önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Erzincan-Trabzon arasındaki yeni demiryolu da bir başka önemli projedir. Türkiye’nin ilk yeşil endüstri bölgesini Trabzon’da kuruyoruz. Burası için ciddi destekler sunuyoruz. Yüksek teknolojik ürünler üretmek için cazip hale getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse - Bekir Koca - Ersen Küçük/İHA)