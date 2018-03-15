Erdoğan’dan AP’ye cevap: İşimiz bitmeden oradan çıkmayacağıız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Parlamentosunda Afrin ile alakalı olarak bizim harekatı durdurmamız isteniyormuş. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane, böyle bir arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmedikten sonra oradan çıkmayacağız” dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni’nde şiir, hikaye ve denemede birinci olan öğrencilerin ödüllerini verdikten ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AP’de Afrin Harekatı’nın durmasının istendiğini belirterek, Türkiye’nin işi bitirmeden Suriye’den çıkmayacağını söyledi.

“BOŞUNA HEVESLENMEYİN İŞİMİZ BİTMEDİKTEN SONRA ORADAN ÇIKMAYACAĞIZ”

Afrin Harekatı’ndan bahseden ve harekat talimatını verdiğini kaydeden Erdoğan teröristlerin hesabının farklı olduğunu söyleyerek, “Bunların hepsinin bir hesabı var, ama bilmiyor ki hesapların üzerinde bir hesap var, o da Allah’ın hesabı. Tüm kuzeydeki o terör koridorunu Rabbimin lütfu ile temizlemeye başladık. Şuanda etkisiz haline getirilen terörist sayısı 3 bin 525 oldu. Bu iş bitiyor, bitecek, az kaldı. Avrupa Parlamentosunda (AP) Afrin ile alakalı olarak bizim harekatı durdurmamız isteniyormuş. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane, böyle bir arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmedikten sonra oradan çıkmayacağız. Türkiye bir şamar oğlanı değildir, kendi iradesini kullanan bir ülkedir. Orada işimiz bitecek, 3.5 milyon Suriyeli kardeşim benim ülkemde misafir ediliyor, ey AP sen burada hangi yükü benden aldın da kalkıp bunu söylüyorsun. Türkiye’ye AP’nin söyleyebileceği hiçbir söz yoktur, bu sözlerin hepsi de bizim bir kulağımızdan girer öbüründen çıkar. Zira biz geleceğine güvenle bakan bir ülkeyiz” diye konuştu.

“PKK’NIN, PYD’NİN, YPG’NİN İNLERİNE GİRDİK, GİRİYORUZ”

“Gençler, sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum ama sizlerden tek isteğim var” diyen Erdoğan, tek vatan, tek devlet, tek bayram ve tek millet vurgusunu yaptı. Erdoğan, “Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. 81 milyon tek milletiz. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Gençler biz 780 bin kilometre kareye nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekareden geldik. Kaybettik, kaybettik, düştük 780 bin kilometrekareye. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bizim devletimiz yok. Bu çatı altında birleşeceğiz. Birileri hesaplar yaptı ya, Güneydoğu’da falan kendilerine göre devlet kuracakmış, birisi de çıktı paralel devlet diye başladı. Ondan sonra da bastırdı gitti. Pensilvanya’ya, niye kaçtın gittin kursaydın ya devleti. Şimdi arkasını bir yerlere dayamış, oralardan kendine göre aldığı güçle, Avrupa’nın değişik yerlerine yerleşmişler, oradan Türkiye’ye, dünyanın değişik yerlerine mesaj yolluyorlar. Dedik ya inlerine gireceğiz. PKK’nın, PYD’nin, YPG’nin inlerine girdik, giriyoruz. Bugün buraya gelirken Hakkari’de 10 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Yani sadece Afrin’de değiliz, Gabar’da, Cudi’de, Hakkari’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde de mücadelemiz devam ediyor. Çıkmış AP karar alıyor, sen ne yapıyorsun, dürüst olun” şeklinde konuşu.

Erdoğan konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Millet olarak destan yazıyor ama bunu edebi değere dönüştürmekte aynı başarıyı sağlayamıyoruz. Gençlerimizden Mehmet Akif’in Çanakkale Şehitleri ve İstiklal Marşı şiirleri, Arif Nihat Asya’nın Bayrak, Fetih ve Dua şiirleri kıvamında nesilleri sari şiirler bekliyoruz. Bu destanlarımızı gönüllere nakşedecek hikayeler, romanlar, senaryolar bekliyoruz.”

(Derya Yetim - Ömer Çetin/İHA)