Erdoğan’a "doğum günü" sürprizi

Konya’nın Cihanbeyli İlçesi Belediye Gençlik Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutlayan kısa bir film hazırlandı.

Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi olan Cihanbeyli’de, Belediye Gençlik Meclisi tarafından anlamlı bir doğum günü filmine imza atıldı. Doğum günü 26 Şubat olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan kısa film sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü. Filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘varlığımızın, güvenliğimizin, kalkınmamızın, birlik ve beraberliğimizin teminatı’ mesajı verildi. Sosyal medyadaki mesajlarla hatırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü, Cihanbeyli Belediyesi Gençlik Meclisi’nin kısa filmiyle, birlik ve beraberlik mesajının verildiği güne dönüştü. ‘Doğum Günün Kutlu Olsun’ ve ‘İyi ki Varsın Reis’ ifadelerinin yer aldığı film Cihanbeyli merkez ile taşra mahalleler ve ilçeye kıyısı olan Tuz Gölü’nde çekildi. Gençler başta olmak üzere farklı yaş gruplarından vatandaşların sözlerine yer verilen filmde “Dağdaki çobanla benim oyum bir mi” diyenlere anlamlı göndermelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili duygularını anlatan vatandaşlar 15 Temmuz mücadelesi ve İslam dünyasıyla ilgili vurgular yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevginin Kürtçe olarak da dile getirildiği kısa film, “Ömrünü milleti ve devletine adayan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutlar, hayırlı uzun ömürler dileriz” sözleriyle tamamlandı.

(İHA)