Erdoğan’a Diyarbakır’da sevgi seli

Partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanına dönüş yolunda vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.

Partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde düzenlediği mitinge katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından valiliği ziyaret etti, daha sonra ise kentin kanaat önderleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Programlarının ardından kentten ayrılmak üzere havaalanına doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tatlıcıda vatandaşlarla bir araya gelip tatlı yedi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek, not aldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri de kırmadı. Genç yaşlı 7’den 70’e herkesin yoğun sevgi gösterinde bulunduğu Erdoğan, bir çocuğu kucağına alarak sevdi, karşılaştığı çocuklara da oyuncak dağıttı.

“AYRIMCILIKLARI YIKA YIKA YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

Tatlıcının önünde toplanan vatandaşlara hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saygıdeğer güzel insanlar, sevgili kardeşlerim bugün muhteşem bir Diyarbakır mitingi yaşadık. Şu anda Ankara’ya doğru gidiyoruz. Kanaat önderleri ile güzel bir iftar sofrasıyla bir araya geldik. Şu anda da sizin bu coşkunuz, bu heyecanınız hamdolsun Diyarbakır’ın farklı güzelliklere doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu akşam burada Diyar-ı huzuru gördüm, artık huzur aşamalarını yaşıyoruz. Rabbime hamdolsun ne güzel bir yer. Rabbim daim kılsın inşallah. 24 Haziran’dan sonra bunu çok daha kalıcı kılmaya var mıyız, durmak yok yola devam. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Roman’ı böyle bir ayrımcılık yok benim için. Türk neyse Kürt kardeşim de odur ve biz bu ayrımcılıkları yıka yıka geldik, yıka yıka yola devam edeceğiz. Sizleri bu duygularla selamlıyorum, 24 Haziran’ın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden Kadir Geceniz mübarek olsun Ramazan Bayramınız mübarek olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara’ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

(Mehmet Pişkin - Emrah Kızıl - Murat Başal/İHA)