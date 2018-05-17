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Erdoğan torba kanun ve uyum yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi ve diğer alacakların yapılandırılmasını kapsayan torba kanun ile uyum yasalarını onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:13
Erdoğan torba kanun ve uyum yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi ve diğer alacakların yapılandırılmasını kapsayan torba kanun ile uyum yasalarını onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 7142 sayılı "6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu" ile 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

(Derya Yetim/İHA)
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