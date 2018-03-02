Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116859
ALTIN
162.433
DOLAR
3.8154
STERLİN
5.2602
EURO
4.7035
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Erdoğan Senegal’den resmi törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal’deki temaslarının ardından resmi törenle uğurlandı.

02 Mart 2018 Cuma 16:18
Erdoğan Senegal’den resmi törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal’deki temaslarının ardından resmi törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batı Afrika turunun 3 durağı olan Senegal’den resmi törenle uğurlandı. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından havaalanında yolcu edilen Erdoğan ve beraberindeki heyet, batı Afrika turunun son durağı olan Mali’ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali’deki temasları kapsamında mevkidaşı Boubacar Keita ile görüşecek. Görüşmenin ardından gerçekleştirilecek imza töreninin ardından, iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak"
"Hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak"
"Afrin’le sınırlı olarak düşünmemiz söz konusu değil"
"Afrin’le sınırlı olarak düşünmemiz söz konusu değil"
Kılıçdaroğlu’ndan Türk bayrağı asma çağrısı
Kılıçdaroğlu’ndan Türk bayrağı asma çağrısı
Sürpriz görüşmenin ardından "ittifak" açıklaması
Sürpriz görüşmenin ardından "ittifak" açıklaması
Sürpriz görüşmeden sonra flaş açıklama: "Gündemimizde ittifak yok"
Sürpriz görüşmeden sonra flaş açıklama: "Gündemimizde ittifak yok"
Ankara’da sürpriz görüşme
Ankara’da sürpriz görüşme
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim