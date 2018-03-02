Erdoğan Senegal’den resmi törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal’deki temaslarının ardından resmi törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batı Afrika turunun 3 durağı olan Senegal’den resmi törenle uğurlandı. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından havaalanında yolcu edilen Erdoğan ve beraberindeki heyet, batı Afrika turunun son durağı olan Mali’ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali’deki temasları kapsamında mevkidaşı Boubacar Keita ile görüşecek. Görüşmenin ardından gerçekleştirilecek imza töreninin ardından, iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İHA)