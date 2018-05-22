Erdoğan seçim beyannamesine son şeklini veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs Perşembe günü açıklanacak olan seçim beyannamesine son şeklini veriyor.

AK Parti’de gözler 24 Mayıs’ta açıklanacak olan seçim beyannamesine çevrilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyannameye son şeklini veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Mayıs Perşembe günü açıklanacak olan beyanname; adalet, kalkınma, demokrasi, yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere 6 bölümden oluşacak ve seçim manifestosunun tamamlayıcısı niteliğinde olacak. Beyannamede, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte inşa edilmeye başlanacak olan “güçlü Türkiye” için atılacak adımlar tek tek yer alacak. Ayrıca, ekonomi ve sosyal alanlarda atılacak somut adımlar, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı da beyannamede yer alacak.

(İHA)