Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.(İHA)