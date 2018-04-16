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Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:53
Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

(İHA)
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