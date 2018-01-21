Erdoğan, Mustafa Cengiz’i tebrik etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz’e bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Son Güncelleme: 22.01.2018 09:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz’i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz’e bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.