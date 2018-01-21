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Erdoğan, Mustafa Cengiz’i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz’i tebrik etti.

21 Ocak 2018 Pazar 22:12
Erdoğan, Mustafa Cengiz’i tebrik etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz’e bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.

Son Güncelleme: 22.01.2018 09:48
Anahtar Kelimeler:
Mustafa CengizGalatasaray BaşkanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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