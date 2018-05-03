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Erdoğan, LG firması yöneticilerini kabul etti

Resmi temasları kapsamında Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LG firması yöneticilerini kabul etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:17
Erdoğan, LG firması yöneticilerini kabul etti

Resmi temasları kapsamında Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LG firması yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, LG firması yöneticilerini, GS firması yöneticilerini, Daelim yöneticilerini ve Hanwha Group yöneticilerini kabul etti.

Güney Koreli gazetecilerle de bir araya gelen Erdoğan, Kore Savaş Anıları Müzesini ve Samsung Dijital Şehri’ni ziyaret ettikten sonra Güney Kore’den ayrılacak.

(İHA)
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