Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin, “Yeni yönetim modeli özellikle yürütme çok daha hızlı sonuç odaklı harekete geçecek. Bakanlıklarımızı sayısını azaltmak, bakanlıkların işlevselliğini ve verimliliğini artırmak için birleşmeler gerçekleştirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un ilçelerini kapsayan miting programlarının ardından TRT canlı yayınına katılarak soruları cevapladı.

“KÜRESEL SERMAYENİN TÜRKİYE’YE ÇEKİLMESİNDE MIKNATISLAMA GÖREVİ GÖRECEK”

Yeni sistemin yatırımcılara kolaylık sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim şu anda milli bütçemizin nereden nereye geldiği büyük önem arz ediyor. 16 Nisan Halk Oylamasıyla Türkiye hedeflerine daha özgüvenli ve güçlü bir şekilde ilerleyecek bir döneme giriyor. Burada Dev Ekonomi, Bilimsel Atılım, Lider Ülke, Dijital Dönüşüm, Sosyal Devlet var. Bu yeni yapı hayal ettiği projeleri hayata geçirmek için bizlere zaman tasarrufu sağlayacak. Daha çok proje üretmemizi ve küresel rekabette ülkemizin önünü açmaya yarayacak. Koşacağız, üreteceğiz ve bunu ortak akılla başaracağız. Yeni model, yatırım ve yatırımcıların önünü açacak. Küresel sermayenin Türkiye’ye çekilmesinde mıknatıslama görevi görecek. Yatırımcılar Türkiye’ye yönelecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ilgili detayları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni yönetim modeli demokrasinin güçler ayrılığı ilkesini zayıflatmıyor tam tersine daha da güçlendiriyor. Parlamenter sistemde hükümet meclis çoğunluğu içinden çıktığı için pratikte yasama ve yürütme aynı gücün kontrolünde oluyordu. Hükümetten gelmeyen hiçbir teklifin geçme şansı yoktur. Hükümetle Meclisin irtibatını bu attığımız adımla bu işleyişi bozmuş oluyoruz. Yeni yönetim modeli özellikle yürütme çok daha hızlı sonuç odaklı harekete geçecek. Bakanlıklarımızın sayısın azaltmak, bakanlıkların işlevselliğini ve verimliliğini artırmak için birleşmeler gerçekleştirdik. Örneğin başbakan olduğumda 37 bakanlık vardı, hemen bu sayısı 26’ya indirdik. Şimdi ise 16’ya indiriyoruz. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bakanlık değildi müsteşarlıktı. Şimdi Maliye ile birleştirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı haline getiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği Bakanlığı ile birleşerek sadece Dışişleri Bakanlığı haline geliyor. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Çalışma ve Sosyalle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını birleştirmek suretiyle tek bakanlık haline getiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığıyla Gıda Tarım Bakanlığını birleştirmek suretiyle tek bakanlık haline getiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ise Kalkınma Bakanlığıyla Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığını birleştirmek suretiyle tek bakanlık haline getiriyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığıyla Ekonomi bakanlığını birleştirilerek Ticaret Bakanlığı yapıyoruz. 6 bakanlık Ticaret Bakanlığı adı altında bütünleşmiş oluyor. Ekonomi yönetimini burada sadeleştiğini görüyoruz. Bu sadeleşme oradaki seri işlev ortaya koymuş olacak. Bunu da uygulamada göreceğiz. Bunlardan ekonomi yönetimi 3 yerde bütünleşmiş olacak” diye konuştu.

“OFİSLERLE ÇALIŞMALARI HIZLANDIRARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Ofislerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni model tasarlanırken dünyada bir çok yerden faydalandık. Bunların örnekleri tarih kitaplarında var. Bugün sadece ABD değil hemen her ülkede ofis benzeri yapılar var. Yatırım Ofisi, Finans Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ile hızlandırarak yolumuza devam etmiş olacağız. Yatırım Ofisi özellikle yatırım ekosistemini tanıyan ve bunlarla sürekli temas halinde olan bir yapı olacak. Bunu başardığımız anda Türkiye ciddi manada bir çekim merkezi haline gelecek. Türkiye’yi yatırımda cazibe merkezi haline getirecek. Finans Ofisi, İstanbul’u Dünya Finans Merkezi projesiyle Dünyaya tanıtacağız ve marka haline getireceğiz” diye konuştu.

“BUNLARIN DEDİĞİ VATANDAŞI ENAYİ YERİNE KOYMAK”

Seçim çalışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu arkadaşlar ne dediklerinin farkında değil, ne de parlamenter demokrasi nedir bilmiyorlar. Biz 16 Nisan’da bu işi bitirdik, sisteme geçtik mi geçtik. Parlamenter demokrasiye geçebilmek için bunların yeni bir anayasa değişikliği yapması gerekir. Şu anda parlamentoda sayısal durum nedir bunu bilmiyorsun, anayasa değiştirebilir miyim onu bilmiyorsun. Bunların dediği vatandaşı enayi yerine koymak. Parlamentoda yeterli sayıyı elde edemeyecekleri için bunların geri dönme şansları yok. Anayasa değişikli yapabilme imkanları şu anda olmayacağına göre, parlamenter demokrasiye dönüş yok. 16 Nisan halkın verdiği karar artık başkanlık sistemi, artık buna göre çalışacak ve adımlar atacak. Biz 16 Nisan’da verdiği 51,4 oranındaki kararla derslere çalışmaya başladık, bugünlere geldik. Yeni yönetim sistemini milletimize hayırlı olsun diyorum. Milletimin Pazar günü iste CHP; Saadet, İYİ Parti olsun hepsinin oylarına talibiz. Desteklerini versinler. 24 Haziran’dan sonraki süreci inşallah bu şekilde çok daha farklı bir başarıyla geleceğe taşıyalım” dedi.

(İHA)