Erdoğan Cezayir temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Bouhadja ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’de resmi temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Bouhadja’yı kabul etti. Türkiye-Cezayir İş Forumu’na katılan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika ile Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda bir araya gelecek.

Görüşmelerinin ardından Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika adına El Aurissi Otel’de verilecek devlet yemeğine katılacak.

(İHA)