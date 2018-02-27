Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118675
ALTIN
161.977
DOLAR
3.7894
STERLİN
5.2752
EURO
4.6634
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Erdoğan Cezayir temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Bouhadja ile görüştü.

27 Şubat 2018 Salı 15:17
Erdoğan Cezayir temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Bouhadja ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’de resmi temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Bouhadja’yı kabul etti. Türkiye-Cezayir İş Forumu’na katılan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika ile Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda bir araya gelecek.

Görüşmelerinin ardından Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika adına El Aurissi Otel’de verilecek devlet yemeğine katılacak.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri’nden Çekya’ya sert tepki
Dışişleri’nden Çekya’ya sert tepki
"Karar Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz etkileyecek"
"Karar Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz etkileyecek"
Hükümetten ilk tepki
Hükümetten ilk tepki
“Evde oyların yarısı HDP’ye gitti diyen CHP değil miydi ?”
“Evde oyların yarısı HDP’ye gitti diyen CHP değil miydi ?”
"Bahsi geçen 2 kişi Van’da YPG üyesi olmaktan yatmakta"
"Bahsi geçen 2 kişi Van’da YPG üyesi olmaktan yatmakta"
"28 Şubat’ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık"
"28 Şubat’ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim