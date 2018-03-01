Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul -3°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118951
ALTIN
161.050
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2328
EURO
4.6396
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Erdoğan: "128 ülke Amerika’nın karşısında dik durdu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yenidünya düzeni kurulurken biz Afrika ile yürümek istiyoruz." dedi.

01 Mart 2018 Perşembe 09:01
Erdoğan: "128 ülke Amerika’nın karşısında dik durdu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moritanya’da mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında Moritanya ile kazan kazan esasına dayalı bir birliktelik oluşturulacağını belirterek “İş adamlarımız benimle birlikte geldiler ve ortak toplantı yaptılar. Moritanya’nın madencilik alanında ciddi potansiyel barındırdığını biliyoruz. İnşallah tecrübelerimizi Moritanyalı kardeşlerimizin hizmetine sunmak isteriz. Bugün iki ülke arasında turizmden tarıma, ekonomiden madenciliğe farklı anlaşmalar ve protokoller imzalandı. Bu anlaşmalar mevcut ilişkilerimize ayrı bir güç katacaktır.” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadığı acılara değinerek “Ülkemiz FETÖ’nün giriştiği alçak darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz bizler için gerçek dostlarımızın da meydana çıktığı gecedir. Sayın Cumhurbaşkanına gösterdiği dayanışma için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

"128 ÜLKE AMERİKA’NIN KARŞISINDA DİK DURDU"

Cumhurbaşkanı, ABD’nin Kudüs kararını eleştirerek Türkiye’nin durduğu yerden asla taviz vermeyeceğini kaydederek “Kudüs bizler için çok çok önemli olduğu kadar Hristiyan dünyası içinde önemli bir yerdir. Amerika’nın Kudüs’ü başkent olarak ilan etmesi bizi ilgilendirmez. Bizde bir söz var: ’’Kendisi çalar kendisi oynar’’. Bunu BM’de gördük. 128 ülke Amerika’nın karşısında dik durdu. Amerika ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile oradan anca çıkabildi. Hiçbir zaman güç haklı değildir. Hak güçlüdür. Orada bunu gördük. Durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin’in başkentidir, bunu da zaten ilan ettik.” şeklinde konuştu. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak için Senegal’a hareket etti.

Son Güncelleme: 01.03.2018 09:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı
“Kendi teknolojimizi kendi kaynaklarımızla üreteceğiz"
“Kendi teknolojimizi kendi kaynaklarımızla üreteceğiz"
Başbakan Yardımcısı Akdağ, CHP heyeti ile görüştü
Başbakan Yardımcısı Akdağ, CHP heyeti ile görüştü
Recep Akdağ CHP’yi ziyaret etti
Recep Akdağ CHP’yi ziyaret etti
"Artık Türkiye’de kimse..."
"Artık Türkiye’de kimse..."
"28 Şubat’ta siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar..."
"28 Şubat’ta siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar..."
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim