Erdoğan: "128 ülke Amerika’nın karşısında dik durdu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moritanya’da mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında Moritanya ile kazan kazan esasına dayalı bir birliktelik oluşturulacağını belirterek “İş adamlarımız benimle birlikte geldiler ve ortak toplantı yaptılar. Moritanya’nın madencilik alanında ciddi potansiyel barındırdığını biliyoruz. İnşallah tecrübelerimizi Moritanyalı kardeşlerimizin hizmetine sunmak isteriz. Bugün iki ülke arasında turizmden tarıma, ekonomiden madenciliğe farklı anlaşmalar ve protokoller imzalandı. Bu anlaşmalar mevcut ilişkilerimize ayrı bir güç katacaktır.” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadığı acılara değinerek “Ülkemiz FETÖ’nün giriştiği alçak darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz bizler için gerçek dostlarımızın da meydana çıktığı gecedir. Sayın Cumhurbaşkanına gösterdiği dayanışma için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

"128 ÜLKE AMERİKA’NIN KARŞISINDA DİK DURDU"

Cumhurbaşkanı, ABD’nin Kudüs kararını eleştirerek Türkiye’nin durduğu yerden asla taviz vermeyeceğini kaydederek “Kudüs bizler için çok çok önemli olduğu kadar Hristiyan dünyası içinde önemli bir yerdir. Amerika’nın Kudüs’ü başkent olarak ilan etmesi bizi ilgilendirmez. Bizde bir söz var: ’’Kendisi çalar kendisi oynar’’. Bunu BM’de gördük. 128 ülke Amerika’nın karşısında dik durdu. Amerika ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile oradan anca çıkabildi. Hiçbir zaman güç haklı değildir. Hak güçlüdür. Orada bunu gördük. Durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin’in başkentidir, bunu da zaten ilan ettik.” şeklinde konuştu. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak için Senegal’a hareket etti.