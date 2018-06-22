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Elitaş’tan İYİ Parti hakkında suç duyurusu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları ve il başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

22 Haziran 2018 Cuma 22:35
Elitaş’tan İYİ Parti hakkında suç duyurusu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları ve il başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "İki gün önce kamuoyunu yalan ve yanlış bilgilerle meşgul eden ’İYİ’ Parti milletvekili adayları ve İyi Parti İl Başkanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Elitaş, "Bilindiği gibi Kayseri kamuoyunu yalan ve yanlış bilgiler ile oyalamaya çalışanlar şahsıma ve Kayseri milletvekili adaylarımıza ‘iftira’ ederek şov yapmaya çalışmış ve başarılı olamamıştır. Savcılığa verdikleri evrakları bile ret edilenlerin, Kayseri için dikili bir ağacı bile olmayanların kamuoyunda hiçbir karşılığı olmaması sebebi ile seçime sayılı günler kala ‘çamur at izi kalsın’ siyaseti yapmışlar ama bu yapılan iftira ve karalama kampanyası tutmamıştır. Çünkü güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Işık aradan sızar gider. Bugün Kayseri Cumhuriyet Savcılığına giderek hakaret ve iftira dolu sözler söyleyen ’İYİ Parti’ Kayseri milletvekili adayları ve Kayseri İl Başkanı hakkında ‘suç uydurmak, hakaret ve iftira’ suçlamasından dolayı Kayseri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu dilekçesi verdik. Adalete hesap verecekler” dedi.

(İHA)
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