"Eğitimde fırsat eşitliği konusunda bir sorun kalmadı"

Osman Durmaz Vakfı ile Yozgat Valiliği Arasında 16 Derslikli Okul Yapım Protokolü Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı. Törene katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, hayırsever Osman Durmaz’ın Yozgat’ın yetiştirdiği iş adamlarından birisi olduğunu belirterek, sadece para kazanan, kazandığı parayı çoğaltan bir insan olmadığını, kazandığı parayı ülkesine insanına yararlı işler yapmak için yarışan birisi olduğunu anlattı.

Bakan İsmet Yılmaz’a teşekkür eden Bozdağ, "Bu kadar yoğunluk içinde böylesi törene imkan sağladığı için hem bizleri hem hayırseverimizi onurlandırdı. Türkiye’de bu tür hayırlar için teşvik edici bir imza töreni tertip ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

“BUGÜN PEK ÇOK ALANDA YERLİ ÜRETİMLE ÖVÜNEBİLİYORSAK EĞİTİMDE ALDIĞIMIZ MESAFENİN BİR SONUCUDUR”

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye’nin en önemli Bakanlıklarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Bozdağ, “MEB sadece bugünü değil, geleceği inşa eden bakanlıktır. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz bakanlıktır. Milletimizin ve devletimizin geleceğini inşa edecek nesilleri yetiştiren bakanlıktır. Ne kadar bu bakanlık iyi işler yaparsa bizim bugünümüzde yarınımızda o kadar iyi olur. Bugün pek çok alanda yerli üretimle övünebiliyorsak eğitimde aldığımız mesafenin bir sonucudur. Hükümetlerimiz başarılı icraatlar ortaya koyuyorlarsa bu da aldıkları eğitimin icraata yansıyan bir sonucudur. Bundan sonra da hükümet olarak eğitim konusuna verdiğiniz önceliği sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZDE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONUSUNDA YAŞANAN BİR SORUN KALMADI”

Türkiye’nin uzun yıllar fırsat eşitliğini tartıştığını hatırlatan Bozdağ, “Ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği konusunda yaşanan bir sorun kalmadı. Herkese aynı fırsatı verdik. Geçmişte büyük bir haksızlık vardı. Bunların hepsi ortadan kalktı. Eğitimde daha büyük başarı için fırsat eşitliği yetmez. İmkanları eşitleme noktasında da üzerimize düşen büyük vazifeler vardır. Eğer bizim her yerde öğretmenimizin eşit sayıda bulundurma imkanını evlatlarımız için sağlayamazsak, iyi mekanlarda eğitim alma imkanını ve diğer teknolojik donanımı sağlayamazsak o zaman imkanları eşitlemediğimizde fırsat eşitliğinin adil sonuçlar doğurması da beklenemez. Bizim çocukluğumuzda anaokulu, kreş gibi yerler yoktu. Ama şimdi Hakkari, Erzincan, Yozgat’ta Türkiye’nin her yerinde okul öncesi eğitime çocuklarımızı alabiliyoruz.”

“ESASINDA AK PARTİ EN BÜYÜK OYU EĞİTİMLİ ONLARDAN ALIYOR”

Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“Esasında AK parti en büyük oyu eğitimli onlardan alıyor. Diğerlerinden de aynı şekilde alıyor. Biz Türkiye’nin 81 iline üniversiteyi götürürken, okul öncesine eğitimi taşırken kesintili eğitimi getirirken zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarırken AK Parti döneminde artık lise mezunu olmayan tek bir Türk vatandaşı yoktur, kalmayacaktır. Biz bu adımları atarken her yerde vatandaşımızın eğitime erişimini ve eğitimin ona sağladığı imkanları çoğaltmaya bütün illerimizi ilçelerimizi beldelerimizi ve köylerimizi eğitimde rekabete katmaya özen gösteriyoruz.”

“YOKSULLUĞU, CEHALETİ YENMENİN YOLU EĞİTİMDEN GEÇİYOR"

Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise konuşmasında, imzalanacak protokol ile eğitim ailesine bir değer katan Osman Durmaz’a ve Vakıf yöneticilerine teşekkür ederek, “Bir kişinin memleketine, ülkesine yapacağı en büyük iyilik, yatırım eğitime yapmış olduğu yatırımdır” şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Hangi alanda olursa olsun bütün çalışmalarımızın amacı evlatlarımıza daha güçlü kalkınmış refah içinde bir Türkiye bırakmaktır. Bunun şartı eğitimi ileri götürmektir. Her alanda bir gayret mücadele var. Cephede de, sınırda da, sınırın ötesinde de var. Ama içeride de hem yoksullukla hem cehaletle savaş var. Yoksullukla da cehaletle de savaşta da gerçekten çok büyük mesafe katettik. Ama daha henüz yapmamız gerekenler var. Yoksulluğu, cehaleti yenmenin yolu eğitimden geçiyor. Biz bulunduğumuz yerle yetinmiş olan tamam her şeyi yaptık diyenlerden değiliz. Türkiye genelinde mutlaka kaliteli eğitim vermek için eğitimin altyapısının tamamlanması lazım. Eğitimde öğretmeniniz, okullarınız olacak. öğretmen okullar derslikler yoksa mümkünatı yok. Ben ilkokulu 70, liseyi 70 kişilik sınıfta okudum. 70’er kişilik sınıflarda kaliteli eğitimden söz edilebilir mi? edilemez. Makul seviyeye çekmek lazım. Türkiye’nin her tarafında biz geldiğimiz de 36’ydı, şimdi 24’e düştü. Yozgat’ta ise 25 idi ilkokulda şimdi 15’e düştü. Orada Başbakan Yardımcımızın bir talebi var. Köyleri de katıyorsunuz. Bu rakam doğrudur ancak gerçek ihtiyacı kentle köyü ayırmak lazım. Kent merkezlerindeki, şehir merkezlerindeki derslik sayısını oralardaki öğrenciyle kıyaslamak lazım birde kırsal kesimi köyleri onları da ayrı değerlendirmek lazım. Önümüzdeki dönemde de onu gerçekleştireceğiz" dedi.

“5 YAŞA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEKİ OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 90’A ÇIKARDIĞIMIZDA…”

Başbakan Binali Yıldırım’ın 3 alandaki talimatını hatırlatan Yılmaz, “Birisi ikili eğitimi kaldıracağız, diğeri okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız. Üçüncüsü de evlatlarımıza bir yabancı dille kendilerini ifade edebilmesi, bir yabancı dille ifade edileni de anlayabilmeleri lazım. İkili eğitimi kaldırabilmek için Türkiye’de 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Şu anda 47 bin dersliğin inşaatı devam ediyor. 11 bin açık var. İkili eğitimi inşallah 58 bin dersliği tamamladığımızda 2019 yılına kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Çok az açığımız var. Devlet millet işbirliğiyle bunu yaptığımızda ikili eğitimi kaldıracağız” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, "5 yaşa ilişkin okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını yüzde 90’a çıkardığımızda, bu sefer 4-5 yaşı yüzde 90’a ondan sonra 3 yaşı daha sonra halledeceğiz. Bu yıl yaklaşık 800’e yakın okulda 100 bine yakın öğrenci de haftada 15 saat, her ilde pilot olarak seçilmiş okullarımız var 100 bine yakın evladımıza haftada 15 saat İngilizce dersi veriyoruz. 1 yılın sonunda burada önemli olumlu mesafe aldığımızı göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Çevrede de, eğitimde de, ulaşımda da, sağlıkta aklınıza gelen her alanda bugün Türkiye’yi geçmişten daha iyi yapan şey eğitimdir” diyen Yılmaz, “Eğer eğitim olmasaydı bunların hiçbirisinde bu kadar başarı sağlayabilmek mümkün değildi. Ama hedefimiz herkesin işi aşı evi olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Osman Durmaz Vakfı ile Yozgat Valiliği Arasında 16 Derslikli Okul Yapım Protokolü için imzalar atıldı.