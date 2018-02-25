Ege ve Akdeniz uyarısı: Kimse yanlış hesap yapmasın!

Başbakan Binali Yıldırım, Ege ve Akdeniz’deki provokasyonlar konusunda, “Türkiye, her hal ve şartta ülkesine yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın” dedi.

Yıldırım, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, milli denizaltı Muratreis’in ilk kaynak töreninde konuştu. Ege ve Akdeniz’deki provokasyonlar konusunda net uyarılarda bulunan Başbakan, “Türkiye hem yurt içinde hem yurt dışında terörle etkin mücadele ederken bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege’de, Akdeniz’de birtakım komplolar, birtakım tezgahlar peşindeler. Açık ifade ediyorum, şartlar ne olursa olsun Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın” ifadelerini kullandı.

"350 BİN AFRİNLİ TOPRAKLARINA DÖNECEK"

Zeytin Dalı Harekatına da değinen Yıldırım, “Alan terör örgütlerinden temizlenmektedir. Tamamen PKK/PYD/YPG, DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye’de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirecekler” dedi.

Konuşmanın ardından Başbakan Binali Yıldırım, ilk kaynağı da bizzat yaptı.

(İHA)