"Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebi..."

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs açıklarında doğal kaynakların çıkmasının bölgedeki gerginliği arttırdığını ifade ederek, "Ancak gerginliğin sebebi biz değiliz, Rum tarafının tek taraflı adım atmaktaki ısrarıdır" dedi.

Bakan Özdil Nami, Mersin’de düzenlenen "Akdeniz Ekonomi Forumu"na katıldı. Mersin HiltonSA Otel’de gerçekleşen foruma Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katıldı. Burada açılış konuşması yapan Bakan Nami, KKTC’nin Kıbrıs sorununa çözüm getirmek için çok yoğun çalışmalar sürdürdüğünü söyledi. Bunun yanında ekonomisini de geliştirmek için somut adımlar attıklarını kaydeden Özdil, "Tahmin edeceğiniz gibi ülkemizin sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınması, dünyayla doğrudan ticaret imkanlarını kısıtlı tutmaktadır. Yine de halkımızın haklı davasını, geçmişe göre daha etkin anlatıyor olmamız, özellikle 2004 yılından beri takip edilen doğru Kıbrıs politikaları, üzerimizdeki izolasyonların kaldırılmasında ileri adımlar atmamıza vesile olmuştur. Biz açılımların artarak devamını sağlamak için elimizden gelen her türlü çalışmayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Elbette dıştan alınan desteğin en büyük ve en önemlisi ana vatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından bizlere verilmektedir. Bu vesileyle bütçemizin yüzde 30’unun sağlanması, alt yapı projelerinin üstlenilmesi gibi burada saymakla bitiremeyeceğim, bu son derece hayati derecede katkıları için teşekkür ederim" diye konuştu.

"100 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR"

KKTC’de turizm, eğitim, inşaat ve tarım sektörlerinin önde geldiğinin altını çizen Nami, "Ülkemizde turizm sektöründe önemli yatırımlar gerçekleşmiştir, gerçekleşmeye devam etmektedir. Halihazırda yılda 1,5 milyon turisti ağırlayacak bir alt yapı oluşturulmuştur. Eğitim sektöründe ciddi yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 18 üniversitemiz vardır. Her yıl yenileri ekleniyor. Şu anda KKTC’de eğitim gören 3. dünya ülkelerinin vatandaşlarının sayısı 100 bini aşmıştır. Nüfusumuzun 300 bin olduğunu düşünürsek bu hiçte küçümsenemeyecek, ciddi bir rakamdır. 100 bin öğrencinin KKTC gibi küçük bir coğrafyada bir araya gelmesi, özellikle bilişim, yazılım sektöründe ileriye dönük ciddi bir potansiyelinde ülkemizde oluştuğunun mesajını bize vermektedir. Tarım sektörünün önünün açılması, gelişmesi, katma değeri yüksek ürünlerin sulama kanalına geçilmesinin önünü açmak için Türkiye Cumhuriyeti ile dünyada bir ilk olan bir proje de hayata geçirilmiştir. Deniz altından döşenen boru hatlarıyla ülkemize artık yılda 70 milyon metreküp su nakli sağlanmıştır. Ulaşımı rahat hale getirmek için dünya standartlarında bir havalimanının inşasının son aşamasına doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde inşallah yine denizin altından kablolar geçirilerek, ülkemize Türkiye’den elektrik akımının sağlanmasını sağlayacağız. Bu projeyi de önümüzdeki 3 veya 4 yıl içerisinde başarabilirsek enerji de çeşitlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"BU TEKELİ KİMSE RUM TARAFINA TESLİM ETMEZ"

Doğu Akdeniz’in doğal gaz açısından son derece önemli rezervlere sahip bir bölge olduğuna vurgu yapan Nami, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili son yapılan araştırmalar gerçekten heyecan verici. Özellikle Mısır ve İsrail’de bulunan kaynaklar hali hazırda çıkartılıp, dünya piyasasının kullanımına başlandı. Kıbrıs açıklarında da önemli doğal kaynaklar olduğu, özellikle doğal gaz bulunduğuna dair veriler de gelmeye başladı. Tabi bunların gelmesiyle birlikte bölgedeki gerginlikte maalesef artmaya başladı. Gerginliğin sebebi biz değiliz ancak Rum tarafının tek taraflı adım atmaktaki ısrarıdır. Biz ısrarla şunu vurguluyoruz. Bu kaynaklar tüm Kıbrıslılara aittir. Bunların idaresiyle ilgili tekeli kimse Rum tarafına teslim etmez. Dolayısıyla biz adamızda barış ve huzur ortamını korumak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik, bundan sonra da göstereceğiz. Ancak bunun için karşı tarafında bizim hak ve çıkarlarımıza saygılı davranmasını beklemek bizim hakkımızdır. Şunu da bilmelerini istiyoruz. Biz uzlaşı yolunu beklerken, kendi haklarımızı savunacak imkanlarımız da vardır. Bunun da net bir şekilde bilinmesini istiyoruz. Başta Rum tarafı ve onlarla anlaşma imzalamış ülkeler olmak üzere ilgili tüm tarafları tek yanlı adımlar atmaktan kaçınmaya, atılacak adımlarda Kıbrıs Türk tarafının da onayını aramaya davet ediyoruz."

Nami, KKTC’nin ekonomisinin gelişmesi için ellerinden gelen tüm çalışmayı yaptıklarını, herkesi ülkelerine yatırıma beklediklerini sözlerine ekledi.

(Koray Ünlü/İHA)