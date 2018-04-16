Diyarbakır’daki CHP eylemine HDP’den de destek

CHP’nin 81 ilde başlattığı, “OHAL değil demokrasi istiyoruz” oturma eylemlerine Diyarbakır’da HDP’liler de destek verdi.

Diyarbakır’da eylem, Dağkapı Meydanı’nda yapıldı. Eyleme, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Necati Yılmaz, İl Başkanı Mehmet Sayın ile partililer katıldı. HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı da, eylem öncesi yapılan basın açıklamasına katılarak, CHP’lilere destek verdi. İl Başkanı Mehmet Sayın, OHAL’in kaldırılması için 81 ilde eyleme geçtiklerini belirtti. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise “Dostlarımızla beraberiz bu dayanışmayı daha da büyüterek bu zulüm düzenine, bu baskıya son vereceğiz. Mutlaka bu meydanları demokrasi ve barış meydanları haline getireceğiz” dedi.

MARDİN

Mardin’de CHP İl Başkanlığı önünde yapılan eyleme, Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, İl Başkanı Mahmut Duyan, Parti Meclis Üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil ve partililer katıldı. Eylem öncesi açıklama yapan Bektaşoğlu, “Bugün 81 ilde milletvekillerimiz ve parti yetkililerimiz görevlendirildiler. Amacımız OHAL’i anlatmak. Herkes özgürce taleplerini dile getirmeli” diye konuştu.

Batman’daki eylem Turgut Özal Bulvarı’nda yapıldı. Eyleme, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve bir grup partili katıldı. Burada açıklama yapan Tüm, OHAL’e son verilmesinin istediklerini belirterek, OHAL değil demokrasi istediklerini ifade etti.

ŞIRNAK

Şırnak’ta CHP İl Başkanlığı binası önünde yapılması planlanan eylem ise, Bestler-Dereler bölgesinde 3 askerin şehit düştüğü terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. İl Başkanı Mehmet Uğur, “Partimiz Genel Merkezimiz tarafından 16 Nisan’da almış olduğu ‘OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz’ ortak bildirisi için saat 12.00’dan 13.00’a kadar oturma eylemi düzenlemek için il partimizde bir araya geldik. Ancak Bestler-Dereler bölgesinde yaşanan çatışma sonucu şehit olan 3 askerimiz için basın açıklamasını ve oturma eylemini iptal ettik. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Kalanlara da Allah sabır versin” ifadelerinde bulundu.

(İHA)