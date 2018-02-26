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Dışişleri’nden ’Hocalı katliamı’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 26 yıl önce Hocalı’da gerçekleşen katliamı kınadı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 09:35
Dışişleri’nden ’Hocalı katliamı’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 26 yıl önce Hocalı’da gerçekleşen katliamı kınadı.

Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümü vesilesiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda, kadın ve çocuklar dahil yüzlerce Azerbaycan vatandaşı katledilmiş ve yaralanmış, binden fazla insan da esir alınmıştır. Kayıpların akıbeti ise bugüne kadar öğrenilememiştir. Sivil halka yöneltilen bu insanlık dışı saldırganlık, tüm dünya kamuoyunun hafızasına kazınmış ve vicdanlarda derin yaralar açmıştır. Bugün halen Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan’ın işgali altındadır. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı kendi ülkesinde mülteci olarak yaşamaktadır. Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan 26 yıl önce Hocalı’da karşı karşıya kaldıkları hunharca saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı paylaşıyoruz. Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz" denildi.

(İHA)
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