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Dışişleri’nden Çekya’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, terörist başı Salih Müslüm’ü serbest bırakan Çekya’ya sert tepki gösterdi.

27 Şubat 2018 Salı 16:21
Dışişleri’nden Çekya’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, terörist başı Salih Müslüm’ü serbest bırakan Çekya’ya sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır. PYD, Çek Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanmasıdır. Çek Mahkemesi Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir. Bu kararla Çekya Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir" denildi.

(İHA)
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