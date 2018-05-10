Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
100056
ALTIN
180.543
DOLAR
4.2706
STERLİN
5.7964
EURO
5.0713
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Dışişleri’nden BM Yüksek Komiseri’ne “OHAL” cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin’in Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklamayı "talihsiz" olarak niteledi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 08:48
Dışişleri’nden BM Yüksek Komiseri’ne “OHAL” cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin’in Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklamayı "talihsiz" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin bugün Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklama hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin’in Türkiye hakkında taraflı bir açıklama yaptığını ifade eden Aksoy, “Bu açıklama milletimizin iradesini temsil eden TBMM’nin aldığı seçim kararını sorgulamakta ve bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içermektedir. Tamamen siyasi saiklerle yapılmış bu açıklamayı ciddiye almıyoruz. Ülkemizde OHAL tedbirleri sadece teröristlere ve terör iltisaklı çevrelere karşı uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı hiçbir önlem söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

FRANSA’YI HATIRLATTI

OHAL uygulamasının demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine mani olmadığını belirterek, Fransa’da da OHAL döneminde gerçekleştirilen seçimleri örnek gösteren Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca, ülkemizde Nisan 2017 referandumu dahil seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Yüksek Komiser’e olağanüstü halin uluslararası hukukta devletlere tanınmış bir yetki olduğunu da ayrıca hatırlatmak isteriz. Ülkemiz, 24 Haziran seçimleri için de taahhütlerine uygun biçimde uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliğini sürdürmektedir.”

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
Varlık Barışı TBMM kabul edildi
Varlık Barışı TBMM kabul edildi
Erdoğan-İnce görüşmesi sona erdi
Erdoğan-İnce görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’yi kabul etti
“Devletler imzaladıkları anlaşmanın arkasında durmalı”
“Devletler imzaladıkları anlaşmanın arkasında durmalı”
Çavuşoğlu’ndan flaş ABD açıklaması
Çavuşoğlu’ndan flaş ABD açıklaması
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim