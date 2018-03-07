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Dışişleri Bakanlığından Yunan Cumhurbaşkanına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz” dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 09:26
Dışişleri Bakanlığından Yunan Cumhurbaşkanına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un Türk toprakları hakkında Yunan basınına yaptığı açıklama ile ilgili soru üzerine, “Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un, ‘Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz’, ‘Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız’ şeklinde ülkemize yönelik açıklamalarda bulunduğu dün Yunan basınına yansımıştır. Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

(Caner Ünver/İHA)
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