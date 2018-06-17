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Dışişleri Bakanlığı: Afganistan’daki ateşkes...

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da Hükümet ile Taliban tarafından Ramazan Bayramı süresince karşılıklı olarak ilan edilen ateşkese uyulduğunu memnuniyetle takip edildiğini belirtti.

17 Haziran 2018 Pazar 23:23
Dışişleri Bakanlığı: Afganistan’daki ateşkes...

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da Hükümet ile Taliban tarafından Ramazan Bayramı süresince karşılıklı olarak ilan edilen ateşkese uyulduğunu memnuniyetle takip edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’da Hükümet ile Taliban tarafından Ramazan Bayramı süresince karşılıklı olarak ilan edilen ateşkese uyulduğunu memnuniyetle takip ediyoruz. Afganistan Cumhurbaşkanı Sayın Eşref Gani’nin, sözkonusu ateşkesin Afgan Hükümetince tek taraflı olarak uzatıldığını ilan etmesini destekliyoruz. Afgan Hükümeti’nin attığı bu adıma Taliban’ın da olumlu karşılık vermesini ve Afganistan’da barış ve uzlaşının kalıcı şekilde sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Afganistan’a barış, güvenlik ve istikrar getirmeye yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

(İHA)
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