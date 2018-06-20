"Devlette çalışan engelli sayısında 10 kattan fazla artış var"

Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası açılış törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, "2002’den önce devlette çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bu sayı 2017 sonunda 51 bin 814’e çıktı. 10 kattan fazla artış var” dedi.

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri öncesinde üç gündür İzmir’de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası açılış törenine katıldı. Törende özel sporcular tarafından cimnastik gösterisi yapıldı, ardından Başbakan Binali Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çekildi. Başbakan Yıldırım, rekortmen özel sporculara da madalyalarını da takdim etti.

Şampiyonaya 81 ilden özel sporcuların katıldığını kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bu müsabaka çok anlamlı ve değerli. Burada özel sporcular, özel yavrularımız yarışıyor. AK Parti olarak iktidara geldiğimizden itibaren siz özel çocuklarımızın şartlarının iyileştirilmesi için çok önemli kararlar aldık. Bu şampiyona da, aldığımız bu kararların, yaptığımız hizmetlerin karşılığını fazlasıyla gördüğümüzü ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, sizlere her zaman pozitif ayrımcılık gösterdi. Engelli yavrularımızın sıkıntılarına çare bulmayı hiç ama hiç gündemimizden çıkarmadık. Daha fazlasını yapma konusunda da bakanlarımızı, belediye başkanlarımızı, federasyonları, dernekleri, vakıfları seferber ettik. Özel sporculara yönelik yaptığımız işleri asla bir lütuf, bir yardım olarak görmedik. Yapılan her şeyi bir hak, bir görev olarak gördük. Bu bir lütuf değil, sizin en temel hakkınızdır" ifadelerini kullandı.

“ENGEL BEDENLERDE DEĞİL”

AK Parti öncesi dönemlerdeki ihmal ve eksiklikleri kısa sürede kapatmak için çok çalıştıklarını ve birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başbakan Yıldırım, "Bir yandan lazım olan yasaları çıkartırken, bir yandan da toplumsal farkındalığı geliştirmeye gayret ettik. Özel insanların, özel sporcuların hayatın içinde daha fazla yer alması için gayret gösterdik. Ancak yapılanları yeterli görmüyor ve sizleri hiçbir zorlukla karşılaşmadan sporunu yaşayacağı, rahatça yaşayacağı bütün fiziki şartları oluşturuyoruz. Engel bedenlerde değil, zihinlerdedir. İşe önce zihinlerdeki engelleri kaldırarak başladık” dedi.

"ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATTIK”

Engellilere ait hakları içeren Birleşmiş Milletler sözleşmesini AK Parti hükümetleri döneminde imzaladıklarını hatırlatan Başbakan Yıldırım, yapılan icraatlar hakkında şu bilgileri verdi:

"İlk defa Engelliler Kanunu’nu çıkardık. Bütün kanunlarımızdaki ‘çürük, sakat, kör, özürlü, topal’ gibi aşağılayıcı terimlerin tamamını çıkardık. Engellilerin toplumun içine katılması, engellerin kaldırılması için ciddi adımlar attık. Umuma açık binalara, toplu taşıma hizmetlerine engellilerin erişimi için düzenlemeler yaptık. Engelli vatandaşlarımızın iş hayatında yerlerini alması için ciddi adımlar attık. Devlet memurluğuna atanacak engellilerin imtihanlarını diğer adaylardan ayırdık ve özel engelli KPSS sınav sistemini getirdik. 2002’den önce devlette çalışan engelli sayısı 5 binken, bu sayı 2017 sonunda 51 bin 814’e çıktı. 10 kattan fazla artış var. Buna özel sektördeki engelli çalışanları da kattığımızda sayı 150 bini geçiyor. Kamu ve özelde çalışanların toplam sayısının yüzde 3’ü kadar engelli çalıştırma mecburiyeti getirdik. Engelli memurlara özel mesai hakkını tanındı. Engelli memurlarımıza isteği dışında gece nöbeti verilmiyor. Engelli çalışanların korumalı iş yerlerinin oluşturması için düzenleme yaptık. Engelli çalışanlar için asgari ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının tamamını vergiden düşürdük. Engelli çalıştıran iş yerlerini çevre temizlik vergisinden muaf tuttuk. Engelli memurlar için kolay emeklilik imkanı getirdik. Sosyal koruma uygulamalarını artırdık.”

5 KATRİLYON 300 TRİLYON KAYNAK

İhtiyaç sahibi bakıma muhtaç engelliler için evde bakım ödemesi yaptıklarını, özel rehabilitasyon bakım merkezinden yaralanan engelliler için 2 net asgari ücret tutarında ödemede bulunduklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağır engellilere evde bakım desteği olarak asgari ücretin 3’te 2’si kadar para veriyoruz. 2017’de 500 bin ağır engelliye evde bakım ödemesi olarak toplam 6 katrilyon ödeme yaptık. 1 milyon 300 bin yaşlı ve engelliye 5 katrilyon 300 trilyon kaynak aktardık. Ocak 2018 itibariyle 510 bin engelli vatandaşımız evde bakım hizmetinden yaralanıyor. 2010’da ilk kez evde sağlık hizmeti de vermeye başladık. 2017 sonu itibariyle evde sağlık hizmetinden yaralanan engelli sayısı 856 bini buldu. 204 özel bakım merkezinde kalan 15 bin engellimizin bakım ücretini de devlet veriyor.”

"40 İLDE 265 PROJE DESTEKLEDİK”

Engellilerin toplum içine rahat katılması için birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getiren Yıldırım, "AK Parti bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezi kurduk. Engelli vatandaşlarımız ve ailelerine telefon, fax, internet üzerinden rehberlik yapıyoruz. Engelli Destek Programı ile 40 ilde 265 proje destekledik ve 1,5 milyon engelliye ulaştık. 5 bin camimizin engellilerin de erişebileceği hale getirdik. Ulaşımda ve iletişimde hayatın yerinde engelleri topluma entegre ettik. Belediyelere ve toplu ulaşım araçlarına ücretsiz, şehirler arası ulaşıma indirimli binmelerini sağladık. Bu sayede 1 milyon engelli 6 milyon yaşlı kardeşimiz indirimli ve ücretsiz seyahat hakkından yaralanıyor" diye konuştu.

"EĞİTİMDE DE ENGELLERİ KALDIRDIK”

Engellilerin eğitime katılımının AK Parti iktidarından önce büyük mesele olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "AK Parti iktidarı olarak eğitimde de engelleri kaldırdık. Engelleri yavrularımızın, gençlerimizin eğitimlerini, özel durumlarını dikkate alarak düzenlemeler yaptık. Bütünleştirilmiş ortamlarda, engelli olmayanlarla eşit şartlarda eğitim almalarını sağladık. Bundan yaralanan engellilerin sayısı 2001-2002’de 53 bin idi. 2016-2017’de bu sayı 333 bin 600’e çıktı. Zorunlu eğitim çapındaki özel eğitime ihtiyacı olanlara evde veya hastanede eğitim imkanı sağladık. Engelli öğrencilerimizi okullara ücretsiz taşıyoruz. Bugün 95 bin 543 engelli öğrenci ücretsiz taşınıyor. Hizmetler say say bitmiyor. Birazdan özel sporcularımız gösteri yapacak. Onlar başardılar, 24 Haziran’da biz de başaracak mıyız? Yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak. Söz AK Parti sözüdür” dedi.

“ENGELLİLER ALTIN ÇAĞINI YAŞIYORLAR”

Törende konuşan Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın da özel sporcuların bugün tarihi bir gün yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün huzurlarınızda Allah’ıma bin kez daha şükrediyorum. Yıllar önce engelliler yok sayılmıştı. Bizi okullara almazlardı. Spor salonlarının en ücra köşelerini verirlerdi. ‘Okulların bodrum katları engellilere layık’ derlerdi. Şimdi Başbakanımızın yoğun programında buraya gelmesi, engellilere verilen değerin en büyüğüdür. 15 yıldır ülkemizde engelliler altın çağını yaşıyorlar. Dünyada hiçbir millete nasip olmamış, engellilere her zaman bağrını açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarımızı, dualarımızı yolluyoruz. Engelli aileleri ve spor kulüplerinin duaları olduğu sürece, sizin, Cumhurbaşkanımızın ve yol arkadaşlarınızın sırtı yere gelmeyecektir."

(Ceren Atmaca - Halil Karahan/İHA)