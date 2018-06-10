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Destici’den Kandil Operasyonu açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve AK Parti milletvekili adayı Mustafa Destici, Türkiye’nin Kandil’e yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

10 Haziran 2018 Pazar 20:33
Destici’den Kandil Operasyonu açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve AK Parti milletvekili adayı Mustafa Destici, Türkiye’nin Kandil’e yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eskişehir’de bugün katılacağı Hacı Ali Tınas Camii açılışı öncesi AK Parti mitingine katılan BBP Lideri Destici, burada açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Kandil’e yönelik başlattığı operasyonla ilgili konuşan Destici, “Tabi Kandil’e operasyon yapılıyor şu anda. Ben inanıyorum ki çok kısa bir zamanda bu operasyon tamamlanacak ve Kandil’e Türk bayrağı çekilecek. Daha önce ’Kandil’e girilemez, Kandil’e operasyon yapılamaz’ diyenler şimdi diyorlar ki ’Kandil’de terörist kalmadı ki’. Niye Kandil’e operasyon yapılıyor? Bir, Kandil’de daha terör grupları var sayıları azalmış olsa da. İki, Kandil’in çok özel bir anlamı var. Kandil, PKK ve türevleri için bir sembol, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, güvenlik güçleri tarafından en kısa zamanda ele geçirilecek ve orada ay-yıldızlı bayrağımız dalgalanacak. Hiç merak etmesinler, Afrin-Fırat Kalkanı Harekatına gidilip operasyon yapıldıysa, Kandil’e operasyon yapılıyorsa, sıra Mahmura’da, Sincar’a da. Yani PKK, PYD, YPG bunlar hepsi aynı zaten, neredeyse, oraya Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiğin gücü balyoz gibi inecek ve hepsini mahvedecek, yok edecek ve ne içeride, ne dışarıda bir tane terörist kalmayacak Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

"BEN HER HALÜKARDA CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUĞU SAĞLIYOR DİYORUM"

Yaptığı son açıklamalarda sözlerinin manipüle edildiğini aktaran Destici, HDP barajı geçemese de Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu sağlayacağını ifade etti. BBP Lideri Destici, “HDP’nin barajı geçememe ihtimali çok yüksek, HDP barajı geçemeyecek bana göre ki geçemediği takdirde o zaman Cumhur İttifakı Anayasal çoğunluğun üzerine çıkabilir. Bazı basın yayın organları, sanki HDP barajı geçemezse, işte Destici Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlıyor gibi onu da manipüle ederek vatandaşlarımıza bildirdiler. Öyle demiyorum ben her halükarda Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlıyor, lakin CHP barajı geçemezse ki bana göre geçemeyecek, o zaman 400’ün üzerinde bir milletvekili sayısına ulaşılabilir Cumhur İttifakı olarak” dedi.

(Burak Tekin - Oğuzhan Demir/İHA)
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