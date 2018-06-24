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Destici ailesiyle birlikte sandığa gitti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Destici, ’’Milletimiz tekrar kaoslara, krizlere, darbelere, kalkışmalara fırsat verecek ve Türkiye’yi geriye götürecek bir adımı atmayacaktır’’ dedi.

24 Haziran 2018 Pazar 12:04

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Destici, ’’Milletimiz tekrar kaoslara, krizlere, darbelere, kalkışmalara fırsat verecek ve Türkiye’yi geriye götürecek bir adımı atmayacaktır’’ dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Keçiören’deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi’nde oy kullandıktan sonra bir açıklama yapan Destici seçimlerin Türk ve İslam coğrafyası için hayırlı olmasını dileyerek, ’’İnşallah güven içinde, birlik içinde, huzur içinde, barış ve kardeşlik içerisinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Gördüğüm kadarıyla sandıklarda bir rahat bir oy kullanma var. Dolayısıyla seçim güvenliği noktasında hiçbir problemin olmadığını gördük ve sayımlar aşamasında da böyle bir şeyin olmayacağına ben yürekten inanıyorum. Türkiye seçimlerin en sakin ve huzurlu şekilde yapıldığı ve demokrasiye katkı anlamında katılımın çok yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Onun için bu akşam sandıktan milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine de yürekten inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

"BEN YÜREKTEN İNANIYORUM"

’’Türkiye’miz açısından istikrarın, güvenin, birliğin, kardeşliğin, terörle mücadelenin güçlü meclisi hedefleyen bizlerin galip geleceğine inanıyorum’’ diyen Destici, ’’Bizim milletimiz feraset sahibidir, idrakı çok yüksektir ve milletimiz macera aramayacaktır. Milletimiz tekrar kaoslara, krizlere, darbelere, kalkışmalara fırsat verecek ve Türkiyeyi geriye götürecek bir adımı atmayacaktır. Tam tersine Türkiye’yi güvene, istikrara, huzura kavuşturacak ve ileriye daha güçlü, huzurlu, refah payının yüksek olduğu yere taşıyacak yeni bir sisteme evet diyeceğine ben yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)
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